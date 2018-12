David Werner (von links), Andreas Hildebrandt, Tolga Özer, Dennis Landt und Stefan Poggensee gründeten 2011 die Bremer Band Watch Out Stampede. (Lars Wieters Photography)

Es ist Punkt 18 Uhr. Tolga Özer steht am vereinbarten Treffpunkt und schaut erst auf seine Uhr, dann rechts und links die Straße hinunter. „Die anderen kommen bestimmt gleich“, sagt er und meint damit seine Bandkollegen von Watch Out Stampede. Richtig überrascht ist er nicht, dass er als Einziger pünktlich ist. „Das kenne ich schon." Nach sieben Jahren als Band weiß man eben, wie die anderen so ticken. Und bei Frontmann Dennis Landt, Shouter Andreas Hildebrandt, Bassist Stefan Poggensee und Gitarrist David Werner ticken die Uhren eben hin und wieder etwas langsamer.

Eine Viertelstunde später sind aber auch sie da, und nachdem alle wichtigen Fragen ("Hast du eine neue Brille?", "Nachher noch Glühwein?") geklärt sind, kann dann auch der eigentliche Teil beginnen. Es gilt schließlich, eine Band vorzustellen. Eine Band, die aus Bremen kommt und gerade recht erfolgreich ist. Aber wie bringt man Außenstehenden anschaulich eine Stilrichtung näher, die sich nicht unbedingt auf den Pfaden des Mainstreams bewegt? „Ich sage immer, wir machen Metal mit Geschrei und Gesang“, sagt Özer. „Zu Menschen, die etwas tiefer in der Materie sind, sagen wir: Post-Hardcore."

Frühe Punk-Idole

Gegründet haben sich Watch Out Stempede in ihrer aktuellen Besetzung 2011. Einige der Bandmitglieder, alle zwischen 27 und 30 Jahren alt, kannten sich schon länger, Landt und Özer zum Beispiel haben bereits zu Schulzeiten gemeinsam Musik gemacht und Lieder ihrer damaligen Idole nachgespielt – von Nirvana bis The Offspring. Später waren es dann Bands wie My Chemical Romance, Sum 41, Blink-182, Rise Against oder die Foo Fighters, die die einzelnen Bandmitglieder prägten. Nur Gitarrist David Werner und „Shouter“ Andreas Hildebrandt neigten schon früher zu etwas metal-lastigerem Sound.

In ihrer eigenen Musik hört man von den einstigen Punk-Vorbildern eher wenig. A Day To Remember aus Florida oder die schwedische Metallcore-Band Adept zählen da schon eher zu den musikalischen Einflüssen. Inhaltlich ist die Bandbreite groß, es geht um Weltgeschehen, genauso wie um private Erlebnisse. Eine Ausnahme ist der Titel „Guacamole Takeover“ vom neuesten Album. "Es handelt sich bei dem Song tatsächlich um ein leckeres Guacamole-Rezept", sagt Landt. „Es wird nur geschrien und nicht gesungen und an einer Stelle kommt sogar das Wort Nacho-Dip vor."

Der Bandname, der vor einem Ansturm oder auch einer Fluchtbewegung in einer Tierherde warnt, ist aus einem ganz einfachen Grund entstanden: "Damals hatten Bands, die ähnliche Sachen machten wie wir, immer Bandnamen die Zahlen, Wochentage oder Jahreszeiten enthielten“, sagt Landt. „Wir haben versucht, all das zu vermeiden und trotzdem was zu finden, wo Power hintersteckt.“ Seit seiner Gründung hat das Bremer Quintett drei Alben veröffentlicht: „Reacher“ (2014), „Tides“ (2015) und, zuletzt, „Svtvnic“ (2017). Bereits 2013 machte die Band mit ihrem Kesha-Cover "Die Young" auf sich aufmerksam.

Erste Schallplatte

Für alle Fans haben Watch Out Stempede aktuell auch noch eine verspätete Nikolaus-Überraschung parat: Am 7. Dezember erscheint ihre erste Schallplatte. „Wir wollten die Phase, bis es wieder etwas Neues von uns gibt, nutzen und haben eine Rundreise durch die bisherigen drei Alben auf Vinyl zusammengestellt“, sagt Landt. Das Cover zeigt die Bandmitglieder selbst, mit Superheldenumhängen auf Stieren reitend. Gestaltet wurde es von einem befreundeten Zeichner. „Ich finde, er hat uns gut getroffen“, sagt Landt.

Das Reload-Festival 2018 zählt zu den bisherigen Highlights der Band, denn hier durften sie vor mehreren Tausend Zuschauern spielen. Viele Festivalbesucher sprangen auf ihre Musik an, versammelten sich vor der Bühne. Und das, obwohl Watch Out Stempede im Line-up ziemlich weit vorne standen. „Ein super Gefühl“, sagt Landt. Doch egal, ob tausend oder zehn Leute vor der Bühne stehen, sie würden sowieso immer alles geben, versichern die Bandmitglieder. Und manchmal auch etwas zu viel: „Ich bin mal von der Bühne gefallen“, gibt Landt nach einigem Rumgedruckse zu. „Auf einem bayerischen Festival hat es geregnet und ich habe mich vorne auf einen Subwoofer gestellt. Zum Glück war es der letzte Song und es ist nichts passiert.“

Ende des Monats steht mal wieder ein Konzert in ihrer Bremer Heimat an. Am 29. Dezember spielen Watch Out Stempede im Tower. „Wir haben uns vorgenommen, maximal einmal im Jahr in Bremen zu spielen, damit es etwas Besonderes bleibt“, sagt Landt. Das diesjährige Konzert war allerdings so schnell ausverkauft, dass die Band sich entschieden hat, noch ein zweites am 28. Dezember zu geben.

Hoffen auf die Chartplatzierung

Und was sind die Wünsche für die kommenden Jahre? „Ich würde mich zum Beispiel über eine Chartplatzierung freuen“, sagt Tolga Özer. „Es muss keine hohe sein, aber allein, um den Eltern auch mal zu zeigen, dass das nicht alles nur Geschrei und Hobby ist, wäre das toll.“ Auch über ein paar neue Festivals, zum Beispiel das Hurricane oder Rock am Ring, wäre die Band glücklich.

Davon, dass sie irgendwann von ihrer Musik leben können, sind Watch Out Stempede noch weit entfernt. Ihre richtigen Jobs wollen sie – zumindest nach aktuellem Stand – auf jeden Fall behalten, selbst wenn sie mit ihrer Musik irgendwann den großen Durchbruch schaffen. „Ich sehe das wie der Sänger von Iron Maiden, der ist auch noch Pilot“, sagt Özer. „Der müsste auch nicht mehr arbeiten, tut es aber trotzdem und fliegt auch den Jumbojet der Band.“

Kurzum: Watch Out Stampede ist keine Band mit einem Fünf-Jahres-Plan für den Weg in Richtung Berufsmusiker, auch, wenn ihre Fanbase und die Zahl und Größe ihrer Auftritte stetig steigen. „Wir machen, was uns Spaß macht und bleiben einfach am Ball“, sagt Landt. Aber erst mal: Glühwein.

Weitere Informationen

Für das Zusatzkonzert von Watch Out Stempede am Freitag, 28. Dezember, im Bremer Tower gibt es noch Tickets. Als Support sind Rising Insane & Die Hard mit dabei. Karten gibt es unter anderem bei Nordwest-Ticket. Schallplatten gibt es auf www.watchoutstampede.de.