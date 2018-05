Das Wort zum Freitag intoniert mit Grabesstimme der Sänger Freddy Breck (1942-2008): „Die Sterne steh‘n gut, das tut es nicht allein / Es liegt auch an dir, es liegt auch an dir.“ Was der Künstler, zu dessen Meisterwerken der freche Song „Halli Hallo“ vom Erfolgsalbum „Mit einem bunten Blumenstrauß“ (1975) zählt, damit sagen will, ist dies: Es kann noch so gut laufen; etwas Eigeninitiative schadet nicht.

Tatsächlich war der Tag vor diesem Freitag ein fantastischer Tag für Deutschland: Kollegah und Farid Bang wollen Auschwitz besuchen, die Elbphilharmonie bekräftigt ihre Anwartschaft auf den Unesco-Titel „Achtes Weltwunder; national)“, Ai Weiwei und Carles Puigdemont erwägen die Gründung einer Kommune am sonnensicheren FKK-Strand Cala de l’Home Mort, und alle – wirklich alle! – Donnerstagsredner finden plötzlich Karl Marx toll. Da sage noch jemand, hierzulande werde aus Geschichte oder/und miesem Wetter nicht gelernt.

Ja, wir sind Günstlinge der Sterne. Und doch – siehe Freddy Breck – ist es zuallererst irdischer Einsatz, der die Dinge voranbringt. Dafür steht auch Bushidos Selfmademan-Song „Alles wird gut“ (2010), der nur deshalb nicht „Per aspera ad astra“ heißt, weil der Sänger nicht weiß, was das bedeutet. Was Antisemitismus ist, weiß er auch nicht. Er sei kein Antisemit, durfte in der ARD jener Mann behaupten, dessen Twitter-Account jahrelang eine Nahost-Landkarte ohne Israel zeigte. Echtes Engagement wäre: auch dem Schwätzer Bushido einen Auschwitz-Besuch zu spendieren. Frau Maischberger, übernehmen Sie!