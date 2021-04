Tanztheater ist einer der Schwerpunkte des Schwankhallen-Programms, 2019 war beispielsweise Augusto Jaramilo-Pineda zu Gast mit "Los Desaparecidos". (MERIT ESTHER ENGELKE)

Der Schwankhalle in der Bremer Neustadt ergeht es derzeit wie (fast) allen Bremer Kultureinrichtungen - sie ist geschlossen. Programm wird trotzdem gemacht, wenn auch ausschließlich digital. Was die Schwankhalle unterscheidet von anderen Bremer Kultureinrichtungen: Eine Findungskommission ist derzeit auf der Suche nach einer neuen Leitung.

Im August 2022 soll diese ihre Arbeit aufnehmen, bis dahin gibt es eine Interimslösung mit Marta Hewelt (kaufmännische Geschäftsführung) und Florian Ackermann (künstlerische Leitung). Beide sind, wie die ehemalige künstlerische Leiterin Pirkko Husemann, 2015 an das Haus gekommen. Husemann ist im August 2020 nach Berlin gewechselt. Sie ist zur Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Stadtkultur berufen worden.

Diesen Schwebezustand haben nun einige Künstlerinnen und Künstler aus der Freien Szene zum Anlass genommen, grundsätzliche Kritik an der inhaltlichen Ausrichtung der Schwankhalle zu üben. Der Vorwurf: Das Haus konzentriere sich zu stark auf die Themen Gender, Race, Sex und Körper. Unterzeichnet haben den offenen Brief der Dramaturg und ehemalige Leiter der Kulturbehörde, Thomas Frey, die Kulturmanager Rita Frische und Stefan Uhlig, der Leiter des Bremer Kriminal-Theaters, Ralf Knapp, die Schauspieler Martin Leßmann, Franziska Mencz und Mateng Pollkläsener, die ehemalige Leiterin der Speicherbühne, Astrid Müller, und der Theatermacher und Musiker Michael Rettig.

„Andere Aspekte der Lebensrealität treten durch die jetzige Schwerpunktsetzung in den Hintergrund“, sagt Rettig. Er denke dabei beispielsweise an das Problem, bezahlbaren Wohnraum zu finden, unterschiedliche Bildungschancen von Kindern, die Rentendebatte oder den Klimawandel. Wichtig ist allen Unterzeichnern, dass sie nicht die einen durch die anderen Themen ersetzen wollen; sie wünschen sich mehr Ausgewogenheit.

Und mehr Raum für die hiesige freie Szene: 70 Prozent des Programms sollten künftig für Produktionen von Bremer Künstlerinnen und Künstler reserviert werden, nicht mehr nur 30 Prozent. Und zwar ab der kommenden Spielzeit, also ab Herbst 2021. Damit könnten die Ausfälle, die die Freiberufler wegen der Corona-Pandemie und deren Folgen gehabt hätten, ausgeglichen werden. Aber auch grundsätzlich sei man dafür, „den alten Anspruch der Schwankhalle zu revitalisieren, ein Ort für die Freie Bremer Szene zu sein“, formuliert Thomas Frey.

Die bisherige Aufteilung des Anteils zwischen Gastspielen und Auftritten hiesiger Künstler müsse daher umgedreht werden. Weil: „Impulse von außen verpuffen, wenn die Entwicklungschancen für die freien Künstlerinnen und Künstler vor Ort nicht gegeben sind“, findet Thomas Frey. Ralf Knapp vom Bremer Kriminal-Theater geht wie Michael Rettig noch einen Schritt weiter und fordert eine Neuauflage des Solidarpakts für die Freie Szene, konkret: grundsätzlich mehr Auftrittsmöglichkeiten. Nicht nur, aber auch in der Schwankhalle. Knapp wünscht sich zudem eine „Förderpyramide“. „Wer auftritt, erhält Projekt- oder Konzeptförderung, dadurch entsteht dann auch Wettbewerb innerhalb der Szene. Das kann uns allen nur guttun“. Genauso wie eine Debattenkultur - auch dafür solle das Haus am Buntentorsteinweg sich öffnen.

Freie Szene „ausreichend repräsentiert“

Für den derzeitigen künstlerischen Leiter Florian Ackermann ist das ein Konflikt, der von Einzelpersonen ausgeht. Für die Schwankhalle sei der Landesverband der Freien Darstellenden Künste mit seinen mehr als 130 Mitgliedern der Ansprechpartner für solche Diskussionen. Der offene Brief komme aber „von außen“, also nicht aus dem Landesverband, und in diesem und „in der Freien Szene gibt es dazu sehr unterschiedliche Positionen“. Die Kritik an der Ausrichtung und dem Profil der Schwankhalle könne er nicht nachvollziehen, so Ackermann, der auch im Vorstand des Trägervereins Neugier e.V. ist.

So richtig könne man derzeit wegen des durch Corona durcheinander geratenen Programms sowieso nicht über Themen streiten. Aber: Für Mai sei beispielsweise ein Schwerpunkt zum Thema Pflege geplant, der Künstler Francis Seeck werde sich zudem mit der Verknüpfung von Gender- und Klassenfrage befassen - „bei uns gibt es eine Vielfalt künstlerischer Positionen“.

Die Freie Szene vor Ort sieht Ackermann zudem ausreichend repräsentiert im Haus. In den vergangenen Monaten waren das Tanzkollektiv Bremen, Katrin Bretschneider, Jan van Hasselt und auch Michael Rettig vertreten. Außerdem kooperiere man mit anderen Bremer Einrichtungen wie dem Kukoon oder der Black Students Union. Damit erfülle die Schwankhalle mindestens die 30 Prozent, die in der Zielvorgabe des Vertrags mit dem Senator für Kultur stehen, wenn nicht mehr.

Ackermann hält daher nichts von der 70-Prozent-Forderung. „Unsere Aufgabe ist es nicht, einfach nur das Haus aufzusperren für diejenigen, die hier auftreten wollen. Wir möchten vielmehr durch die inhaltliche Verknüpfung von lokalen Positionen und Gastspielen in unserer Programmgestaltung Impulse für die Szene und das Publikum setzen“, erläutert er. Die Findungskommission habe den Brief daher zur Kenntnis genommen, sei im Auswahlverfahren aber schon sehr weit.

Für die Kulturbehörde, die die Schwankhalle derzeit mit 818.670 Euro fördert, betont Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz (SPD) die „ergebnisoffene Haltung“ der Kommission. Zuständig für die Besetzung der Leitung sei natürlich der Trägerverein, aber in der Behörde nehme man „den offenen Brief und seinen Inhalt sehr ernst.“ Die Erfahrungen mit den unterschiedlichen Konzepten zur Nutzung der Schwankhalle würde durchaus einfließen in die Besetzung der Leitungsposition und damit in die künftige Ausrichtung des Hauses.

Zur Sache

Die Schwankhalle am Buntentorsteinweg befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Remmer-Brauerei, die 1873 zunächst am Schüsselkorb beheimatet war und 1903 in die Neustadt zog. Nach 1945 wurde das Gelände lange von der städtischen Müllabfuhr benutzt, 2002 wurden die Altbauten dann umgestaltet und durch Neubauten ergänzt. Seit 2003 ist die Schwankhalle Produktionsstätte für Kulturprojekte aller Art mit zwei Theatersälen. Seit 2012 wird sie öffentlich gefördert. Der Verein Neugier ist seit 2009 als Träger verantwortlich für die Schwankhalle, deren künstlerische Ausrichtung immer mal wieder in die Diskussion gerät. Bis zur durch Corona bedingten Schließung am 13. März vergangenen Jahres hätten in der Saison 2019/20 an 82 Vorstellungen 4700 Besucher teilgenommen, teilte die Schwankhalle im vergangenen August mit.