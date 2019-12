Posieren fürs Fotoalbum (v. l.): die Darsteller Tzi Ma, Awkwafina, Zhao Shuzhen, Chen Han, Lu Hong, Aoi Mizuhara. (DCM A24/Nick West)

Oma wird sterben. Das weiß Enkelin Billie, das weiß Sohn Haiyan, das weiß Schwiegertochter Jian. Das weiß auch der Rest der chinesischen Großfamilie, das wissen Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen. Nur Oma, die weiß von nichts.

Auf dieser Prämisse beruht „The Farewell“, die Tragikomödie von Regisseurin Lulu Wang. Der Film beginnt mit der 30-jährigen Billie (verkörpert von der US-amerikanischen Rapperin und Schauspielerin Awkwafina), die wie ihre Eltern in New York City lebt. Obwohl mehr als 10 000 Kilometer sie von ihrer Oma väterlicherseits – ihrer Nai Nai (Zhao Shuzhe) – trennen, verbindet die beiden ein enges Verhältnis. Eines, das wie viele Beziehungen zwischen Großeltern und Enkelkindern von großer Zuneigung einerseits und routinemäßigem aneinander Rummäkeln andererseits geprägt ist.

Billie hat keinen Plan – aber ihre Oma

In einer der ersten Szenen läuft Billie mit dem Handy am Ohr durch die Stadt, vorbei an Hochhäusern und Passanten. „In New York reißen sie einem die Ohrringe raus“, warnt die in Changchun, China, lebende Oma ihre Enkelin. „Ich trage keine Ohrringe“, sagt Billie. Und Nai Nai erwidert: „Dann hast du also auch davon gehört.“

Für Billie sind die Gespräche mit ihrer Großmutter eine wichtige Konstante. Sie will Schriftstellerin werden, weiß aber nicht, wie sie die Arbeit an einem Buch finanzieren soll. Sie hat kein Geld, keinen Plan, keine Perspektive. Ein Zustand, den ihre Eltern, die ihre einzige Tochter wohl gern verheiratet oder wenigstens beruflich erfolgreich sähen, gern kritisieren. Nur Nai Nai scheint Billie so zu nehmen, wie sie ist. „Eine Frau muss ohne Mann zurechtkommen können“, pflichtet sie, selbst längst Witwe, ihrer Enkelin bei. Billie, die kein Interesse an Verkupplungsaktionen und Familienplanung hat, fühlt sich verstanden.

„Es ist eine gute Lüge“

Umso mehr erschüttert es sie, als sie von Nai Nais Krankheit erfährt. Lungenkrebs, Endstadium, Therapie zwecklos. Unter normalen Umständen würde Billie wohl direkt ihre Großmutter anrufen – doch ihr Vater hält sie zurück. Nai Nai soll nichts von der Krankheit erfahren. „Wir müssen ihr diese Last abnehmen“, sagt er zu Billie. Die versteht nicht. Ob Lügen nicht etwas Schlechtes seien, fragt sie in einer späteren Szene einen Onkel. Und der sagt: „Es ist eine gute Lüge.“

Die Familie beschließt, Nai Nai ein letztes Mal zu besuchen – unter dem Vorwand, für die Hochzeit von Billies Cousin Hao Hao anzureisen. Für die Großmutter ist es ein schöner Anlass, der Beginn einer Ehe, der Beginn von etwas Neuem. Für Billie und ihre Eltern ist die Zeit in China ein Abschied.

Regisseurin Lulu Wang erzählt mit großem Einfühlungsvermögen von diesen so unterschiedlichen Perspektiven auf das gleiche Ereignis. Sie zeigt, wie Billie daran scheitert, sich ihre Angst nicht anmerken zu lassen. Wie die Familie trauert, wenn die Oma nicht hinsieht. Wie sie versucht, Nai Nai zuliebe Unbefangenheit auszustrahlen. Wie selbst die schönsten Momente plötzlich etwas Tragisches haben, weil klar ist, dass jeder Blick, jeder Tanz, jeder Insider-Witz der letzte sein könnte.

Kein Pathos, keine wandtattootauglichen Weisheiten

Lulu Wang tut all das ohne Pathos, ohne wandtattootaugliche Weisheiten, ohne Geigen und Kitsch. „The Farewell“ ist ein leiser, subtil humorvoller, beinahe nüchtern erzählter Film; einer, der es nicht darauf anlegt, seine Betrachter zum Heulen zu bringen. Dass er es sehr wahrscheinlich trotzdem tut, ist seiner Thematik geschuldet: Der (drohende) Verlust eines Angehörigen zählt zu den erschütterndsten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann – auch ganz ohne Überhöhung und filmischen Pomp. Nebenbei thematisiert Lulu Wang, wie unterschiedlich verschiedene Kulturen mit Krankheit und Tod umgehen. „In China sagt man: Wer Krebs hat, muss sowieso sterben“, sagt Billies Mutter. Doch nicht der Krebs bringe die Betroffenen um, sondern die Sorge. Es sei deshalb üblich, schlimme Diagnosen zu verheimlichen. Nicht aus Angst vor der Wahrheit, sondern aus Liebe.

In den USA war der Film ein Überraschungserfolg. In gerade einmal vier Kinos hatte der Verleih ihn zunächst unterbringen können, jedes von ihnen spielte durchschnittlich knapp 90 000 Dollar ein. Zum Vergleich: Der kurz zuvor gestartete Blockbuster „Avengers: Endgame“ brachte es im gleichen Zeitraum auf 77 000 Dollar pro Kino. Auch Kritiker begeisterte der Film; beim Sundance Festival – einer wichtigen Plattform für unabhängige amerikanische und internationale Produktionen –, erhielt er den Großen Preis der Jury.

