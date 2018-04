Scooter kommen im Dezember für ein Konzert nach Bremen. (dpa)

Diese Band ist seit 25 Jahren ein Dauerbrenner und Chartgarant - und das nicht nur in Deutschland: Die Rede ist von der Techno-Kombo Scooter. Mit einer Arenentour feiert die Band um Sänger H.P. Baxxter derzeit ein Vierteljahrhundert Bandgeschichte. In wenigen Tagen startet die "25 Years Wild & Wicked"-Tour in Norwegen. Danach geht es nach Irland, Schottland und England.

Doch auch die deutschen Fans dürfen sich auf einen 90er-Jahre-Flashback freuen. Die Band kündigte gerade Zusatzshows an. Mit dabei ist auch ein Auftritt in der Bremer ÖVB-Arena. Am 8. Dezember stehen sie in Bremens größter Konzert-Location auf der Bühne. Der Vorverkauf für das Konzert startet am 5. April exklusiv auf der Website des Tickethändlers Eventim, ab dem 12. April sind die Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.