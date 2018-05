Peter Fox (links) performt mit zwei seiner Bandkollegen von Seeed (dpa)

Seeed arbeiten derzeit an neuen Songs und verkünden gute Nachrichten für die Bremer Fans. Auf ihrer Tour 2019 kommt die Dancehall-und-Reggae-Band auch nach Bremen. Am 23. Oktober wird die Band aus Berlin in der ÖVB-Arena auftreten. Das gaben sie am Montag bekannt.

Bremen ist eine von 17 Stationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Städten wie Frankfurt, Hamburg und Berlin sind bereits jetzt schon je zwei Gigs angekündigt.

Die elfköpfige Band, ist vor allem für ihre Live-Konzerte bekannt. Vor drei Jahren hatte sich die Band zurückgezogenen. Nun teilte die Band mit, dass sie an neuen Songs arbeite. Wann diese erscheinen, ist noch unklar. Bekanntestes Mitglied ist Peter Fox, der es 2008 mit seinem Album "Stadtaffe" auf die Nummer eins der Deutschen Albumcharts schaffte. Drei der vier Seeed-Alben landeten in Deutschland ebenfalls unter den Top-5. Der Kartenvorverkauf startet am 9. Mai um 10 Uhr. (haf)