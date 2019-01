Mit gleitenden Bewegungen zur Seelenruhe: Ähnlich wie auf diesem Bild, das Weltyogatag-Aktivisten am 21. Juni 2018 in Brüssel zeigt, hatte sich auch WESER-KURIER-Chefreporter Hendrik Werner seinen Weg in ein entspannteres Leben vorgestellt. Doch ach! Leider sind nicht alle Strategien gleichermaßen dazu angetan, Frieden in aufgewühlten Individuen zu stiften. (NICOLAS MAETERLINCK)

Nachdem der Müßiggänger in der jüngsten Folge seiner Kolumne in einer Delmenhorster Apotheke ausrastete, weil er sich ungerecht behandelt wähnte, nahm ihn einer seiner drei Psychotherapeuten beiseite und sprach sanft zu ihm: „Sie müssen ruhiger werden, viel ruhiger. Sonst wird das in diesem Leben nichts mehr mit einer Karriere als Stoiker.“

Weise Worte. Umso mehr, als unserem Mann schon seit einiger Zeit schwant, dass er zu angespannt agiert, um jene Gelassenheit zu erreichen, an der ihm gelegen ist. Folgerichtig probierte er in der vergangenen Woche in Crashkurs-Manier marktgängige Entspannungstechniken aus. Einige davon kannte er bereits aus schlecht belichteten und beleumundeten Kapiteln seiner Vergangenheit.

Darunter die progressive Muskelrelaxation – Kurzform: PMR –, deren Erfinder, der Harvard-Absolvent und US-Arzt Edmund Jacobson, nicht von ungefähr 94 Jahre alt geworden sein dürfte. Die Pointe seiner einleuchtenden Methode besteht darin, Muskel-Murks wie Verkrampfungen durch bewusste An- und Entspannung bestimmter Körpergegenden zu lösen. Leider muss der Müßiggänger bei den zugehörigen Übungen immer lauthals lachen, sobald es um gewisse Regionen seines Alabasterleibes geht. Das aber arbeitet wiederum der Muskelkontraktion zu, ist der Entspannung also abträglich.

Ähnlich ruhmlos gerieten weitere Beruhigungsversuche: Beim Antiaggressionstraining wurde dem Müßiggänger bedeutet, dass seine pointierte Rhetorik den Tatbestand gewaltsamer Kommunikation erfülle. Beim Autogenen Training geriet seine Ruhe-, Schwere- und Wärme-Erlebnisse so intensiv, dass er wiederholt binnen weniger Minuten eindöste – und durch sein Schnarchen die anderen Mitglieder der Gruppe gegen sich aufbrachte. Etwas besser lief es bei seiner Stippvisite in einer Yoga-Gruppe. Hund und Schlange gelangen ihm leidlich, Vogel und Heuschrecke sogar überraschend gut. Lediglich bei der Bewegungsabfolge des Sonnengrußes geriet der Novize so sehr in Tüdel, dass ihm andere Kursteilnehmer nahelegten, es doch einmal mit Tai Chi zu versuchen.

Das wird geschehen. Der Müßiggänger freut sich schon darauf, als Nashorn seine Flügel auszubreiten (oder so ähnlich). Wenn er sich dabei nicht wieder heillos verknotet. „Ungeschickt lässt grüßen“, sagt seine Oma.