Cooler geht's kaum: Der Hamburger Sänger (und Werder-Fan) Jan Delay verausgabt sich stilvoll (ANTJE SCHIMANKE)

Bremerhaven. Der Hoffnungsträger des deutschen Soul trägt seinen Rotbart derzeit dezent krautig und stapft sinnigerweise bei einigen Songs über die Bühne wie Rübezahl, der im Riesengebirge versehentlich die falsche Abzweigung gen höheren Norden genommen hat. Zusätzlich unterstützt wird der sympathische Schrat-Look des Sängers Flo Mega durch eine grelle gelbe Kappe und das kunterbunte, gleichfalls gelb dominierte Oberteil im afrikanischen Dashiki-Chic. Abertausende auf dem Wilhelm-Kaisen-Platz an der Stadthalle feiern den 1979 in Bremen als Florian Bosum geborenen Sänger ohrenscheinlich nicht trotz, sondern wegen seiner motorischen, bisweilen auch rhetorischen Unbeholfenheit, die passagenweise regelrecht rührend anmutet. Etwa wenn der sozusagen leicht zur Korpulenz neigende Künstler, der sich rasch in Schweiß gesungen hat, wegen technischer Probleme gleich mit zwei Mikrofonen hantieren muss.

Doch falls doppelt tatsächlich besser hält, geht die befremdliche Ausstattung schon in Ordnung für einen sogenannten Support-Act beim unweigerlich letzten Bremerhavener Open-Air-Festival dieser äußerst populär bestückten Konzertsaison. Umso mehr, als die Stimme des täppischen Seelchens Flo Mega so grandios (und so traumwandlerisch sicher) klingt, dass die Menge für die Dauer seines umjubelten Auftritts mutmaßlich ohnehin mehr Ohr denn Auge ist. Das dynamische Finale seiner Setlist, bei der auf eine "Reggae time" eine "Disco time" folgt, hat der talentierte Mr. Mega so konzipiert, als würde er die stilistischen Häutungen des Künstlers vorwegnehmen, der nach ihm dran ist.

In der erstgenannten Abteilung immer wieder schön: die gewitzte Nummer "Marlboro-Mann", bei der sich das Auditorium in der hohen Kunst synchroner In-die-Luft-Schüsse erproben kann. In der letztgenannten Abteilung immer wieder bewegend: das Krisenverarbeitungslied "Hinter dem Burnout" aus dem Jahr 2014. Zum guten Schluss gibt es noch "Zurück" auf die Ohren, einen starken Soulsong, mit dem sich Flo Mega anno 2011 nach eigenen Angaben "aus dem Getto" katapultierte, als er bei dem von Stefan Raab initiierten Bundesvision Song Contest für das Bundesland Bremen (lies: auch für dessen Seestadt) einen ehrbaren zweiten Platz belegte. Sehr zugeneigter Beifall quittiert den Auftritt des Enddreißigers und seiner bemerkenswert eingespielten Band.

Früher am Abend hatten bereits De fofftig Penns einen in tänzerischer Hinsicht agilen Gig mit viel Schifferklavier und noch mehr grün-weißer Heimatverbundenheit hingelegt. Es war einer der letzten großen Auftritte der plietschen Plattdeutsch-Rapper aus Bremen-Nord – und entsprechend sentimentalisch grundiert. Nach 15 Jahren in Diensten des niederdeutschen Spaß-Hip-Hop will die Gruppe im Dezember ihre Laufbahn beenden – naturgemäß mit einem Konzert in Bremen.

Apropos grün-weiß: Zur konzertanten Uraufführung kommt an diesem angenehm temperierten Frühherbstabend eine Ode an den Fußball, die polarisieren mag, aber niemandem wehtut: die Ende August veröffentlichte Stadionhymne "Grün-weiße Liebe" des Hamburger Musikers und Werder-Fans Jan Delay. Zwar fällt diese Ballade etwas aus dem überwiegend von coolen Posen und funky Klängen geprägten Rahmen seines Auftritts. Dennoch wird das Lied live sehr freundlich aufgenommen. Dass unmittelbar nach der Darbietung leichter Regen einsetzt, spricht weder gegen den prägnanten Song noch für eine weitere Meisterschaft des geliebten Fußballvereins bereits in dieser Saison.

Ganz klar meisterlich hingegen ist die zwischen Pose und Posse wechselnde Attitüde des exaltierten 42-Jährigen, der in der Seestadt mit Zoo eine Krawatte mit Leopardenmuster trägt, das sich am Mikrofon und auf den Bühnenpodesten konsequent fortsetzt. Eine schöne Show bietet bereits der feierliche Einzug seiner erlesenen Entourage: Mit wehender Fahne betritt das auf vergnügliche Unterhaltung sinnende Ensemble die Bühne: neben dem notorisch näselnden Sänger die stimmgewaltigen Delaydies (Hintergrundchor), die virtuos aufspielenden Jonny Blazers (Bläser) – und weitere hochmögende Instrumentalisten der fröhlichen Funk-Formation Disko No.1

Jan Delay gibt einmal mehr den Zappelphilipp mit Rhythmus. Sein Animationsdrang ist gewohnt groß, und das Publikum im weiten Rund folgt dem quirligen Zeremonienmeister ohrenscheinlich gern durch eine abwechslungsreiche Werkschau, die zwar ein Quantum mehr Dramaturgie und stilistische Ordnung vertragen hätte, aber dennoch begeistert. Zu hören sind zunächst vorwiegend tanzbare Hits älteren Entstehungsdatums, darunter „Türlich, türlich“, ein Das-Bo-Cover, und "Klar". Sehr hübsch geraten auch eine "Wacken"-Variation mit Funk-Einschlag, der atemlose Snob-Song "Large" und das von Reggae inspirierte Nena-Cover "Irgendwie, irgendwo, irgendwann", das – irgendwie – jeder mitzusingen vermag.