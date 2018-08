Eine "Zusammenkunft von Monstern" arrangiert Erling Sandmo, Professor für Geschichte und Archäologie an der Universität Oslo, in diesem faszinierend geschriebenen und illustrierten Büchlein. Sagenhafte Seeungeheuer, 20 an der Zahl, hat der vorwiegend fröhliche Wissenschaftler für einen Band auserkoren, den furchtsame Zeitgenossen tunlichst nicht ohne nervenstarke Begleitung studieren sollten.

Entliehen sind die abwechselnd horrenden und hoch komischen Gestalten dem opulenten Mythenschatz Norwegens. Dessen maritime Tradition treibt in diesem bemerkenswerten Buch alle nur erdenklichen monströsen Ausprägungen hervor, darunter schreckliche Schiffeversenker, scheußliche Schwanensänger, fiese Fischmenschen und Seeschlangen, die sich selbst verzehren.

Selbst für küstenfern hausende Menschen kann Sandmo, zu dessen weiteren Steckenpferden Kriminalgeschichte und klassische Musik zählen, keine Entwarnung geben. Denn so manches Untier liebt den Landgang, weil er Ernährungsabwechslung bedeutet. Tröstlich ist indes der Umstand, dass die genüsslich beschriebenen mythopoetischen Monster sozusagen Kinder ihrer Zeit sind: Sandmo hat sie Quellen – Bücher, Handschriften, Kartenmaterial – abgelauscht, deren Entstehung von der Entdeckung Amerikas bis ins späte 19. Jahrhundert reicht.

Leider werden spektakuläre Titel wie dieses smarte Bestiarium künftig wohl nicht mehr zum Portfolio von Nagel & Kimche zählen. Nachdem Hanser den Schweizer Verlag abgestoßen hat und der findige Verleger Dirk Vaihinger das Haus verlassen hat, ist die Zeit subversiver Fantasie vorbei.

Weitere Informationen

Erling Sandmo: Seemonster in Karten und Literatur. 1491-1895. A. d. Norweg. v. Sylvia Kall.

Nagel & Kimche, Zürich. 108 Seiten, 16 €.