Die Installation "Inside the white cube" von Julian Öffler erzählt von einer witzigen Performance des Künstlers. (Städtische Galerie Bremen)

Das ungewöhnlichste zuerst: Wer die Arbeit des diesjährigen Preisträgers des Bremer Förderpreises für Bildende Kunst sehen will, der muss bei der Städtischen Galerie vorbeikommen, wenn diese bereits geschlossen hat. Denn die Arbeit „Fenster zum Hof“ von Lukas Zerbst, die der Jury in diesem Jahr von allen ausgestellten Positionen am besten gefallen hat, findet draußen statt, auf dem Peter-Zadek-Platz – täglich für eineinhalb Stunden und erst dann, wenn die Sonne bereits untergegangen ist. Der Künstler hat sowohl hinter einem Fenster des Galerie-Gebäudes als auch in der Schwankhalle und der Begegnungsstätte der Johanniter, die den Peter-Zadek-Platz jeweils von einer Seite aus eingrenzen, Scheinwerfer auf einer Schienenkonstruktion moniert, die zusammen für ein interessantes Lichtspiel im Zentrum des Platzes sorgen. Dass der Titel auch einem Film von Alfred Hitchcock entspricht, ist dabei kein Zufall. Der Betrachter im Hof wird sowohl zum Beobachter als auch zum vermeintlich Beobachteten gemacht.

Es gelinge dem Künstler, „ohne expliziten Verweis auf eine künstlerische Autorschaft, den Peter-Zadek-Platz zum Protagonisten von möglichen und vielfältigen Erzählungen zu machen“, heißt es in der Begründung der Jury. Öffentlicher Raum, Überwachung, Nachbarschaft, die Verbindung von innen und außen: Es sind viele Themen, die der einstige Meisterschüler der Hochschule für Künste (HfK) Bremen mit seiner Arbeit umreißt.

Zweistufiges Auswahlverfahren

Ausgewählt wird der Preisträger jedes Jahr in einem zweistufigen Verfahren. Eine regionale Kommission bestimmt zuerst aus allen Bewerbern die Teilnehmer der Ausstellung. Aus diesen wiederum wählt eine fünfköpfige überregionale Jury den Preisträger aus. 38 Bremer Künstler und Künstlerinnen haben sich laut Ingmar Lähnemann von der Städtischen Galerie in diesem Jahr um den Preis beworben. 14 Positionen sind ab sofort in der Galerie in einer Ausstellung zu sehen. Darunter Arbeiten von Felix Dreesen, Franziska von den Driesch, Anja Engelke, Sara Förster, Vincent Haynes, David Hepp, Oliver Krebeck, Mayuko Kudo, dem Künstlerduo orrd, Julian Öffler, Daniel Rossi, Hassan Sheidaei und Su Bo.

Von Malerei über Fotografie und Video bis hin zu Skulptur und Installation ist alles vertreten. Sara Förster zum Beispiel nähert sich in ihrer Installation dem Thema Fotografie als Erinnerungsmedium und der Frage, was passiert, wenn Bilder von der Person getrennt werden, die Erinnerungen mit ihnen verbindet. Förster hat alte Dias bei Ebay ersteigert, diese teils entfremdet, teils mit eigenen Bildern oder Text vermischt. Mithilfe von drei Diaprojektoren werden die Bilder an die Wand projiziert, begleitet vom lauten Klicken und Surren der Projektoren.

Verborgene Kunst

David Hepp, von dem in jüngster Vergangenheit unter anderem Arbeiten in der Weserburg zu sehen waren, hält sich gewohnt bedeckt und will den Betrachter zu einer bewussteren Wahrnehmung anregen. Seine Kunst wird im Museum leicht übersehen, und das ist so gewollt. In der Weserburg gehörte zum Beispiel ein Türkeil im Eingangsbereich zu Hepps Ausstellungsobjekten. Dieser war nicht etwa aus Holz und lag einfach dort herum, er wurde vom Künstler aus Bronze gegossen. In der Städtischen Galerie steht nun etwas verloren ein Klappbock herum – von Hepp aus Muschelkalkmarmor gefertigt.

Ein besonderer Hingucker ist auch die Arbeit „Inside the white cube“ von Julian Öffler. In der Galerie zu sehen ist die Dokumentation sowie das Equipment einer Aktion des Künstlers aus dem vergangenen Jahr, bei der er sich als Fracht in einer Holzkiste selbst in die Räume des Kunstvereins Hannover schmuggelte.

Der Preis des Senators für Kultur wird in diesem Jahr zum 42. Mal vergeben. Er ist mit 6000 Euro dotiert, außerdem erhält der Preisträger eine Einzelkatalogförderung von 3000 Euro sowie eine spätere Einzelausstellung in der Städtischen Galerie. Überreicht wird der Preis am Sonnabend im Rahmen der Ausstellungseröffnung von Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz.

Weitere Informationen

42. Bremer Förderpreis für Bildende Kunst in der Städtischen Galerie, Buntentorsteinweg 112. 3. März bis 5. Mai 2019. Donnerstags bis sonntags 12 bis 18 Uhr, Dienstag und Mittwoch nach Anmeldung.