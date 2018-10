An diesem Dienstag jährt sich das Erscheinen der Schlümpfe zum 60. Mal. (dpa)

Das belgische Original nennt die Jubilare, die auch jenseits von Feiertagen blau sind, „Les Schtroumpfs“. Vor 60 Jahren entwarf Pierre Culliford (1928–1992), der sich als Zeichner den Namen Peyo gab, die Schlümpfe. Hierzulande bestimmt ein Niederländer das Bild, das man sich von den Winzlingen macht, die für ihr findiges Vokabular berühmt sind („Der Schlumpf im Haus ersetzt den Zimmerschlumpf“).

Pierre Kartner, der sich als Sänger Vader Abraham nannte und den gemütlichen Schlager „In ’t kleine café aan de haven“ („Die kleine Kneipe“; in Österreich: „Das kleine Beisl“) komponierte, schrieb 1977 den Dada-Song „’t Smurfenlied“ („Das Lied der Schlümpfe“). Darin heißt es mit ethnologischem Aufdeckfuror: „Warum seid ihr Schlümpfe klein? / Wir wollen gar nicht größer sein. / Nehmt ihr die Mützen mit ins Bett? / Ja, sonst sind wir nicht komplett. / Habt ihr auch Schulen in Schlumpfhausen? / Ja, da gibt es nur noch Pausen.“

Vader Abraham, dem überdies die literarisch ambitionierten Lieder „Was wird sein, fragt der Schlumpf“ und „Bier, Bier, Schlümpfe-Bier“ zu danken sind, sang seinen Über-Hit auch auf Japanisch und in Mexiko. Dass der 83-Jährige in seiner Heimat mit Rechtspopulisten anbandelte, fremdenfeindliche Stücke aufnahm, darunter sogar ein Lied mit Pim Fortuyn, muss kein Widerspruch zu seinem Schlumpf-Faible sein: Die 2011 veröffentlichte Studie „Das kleine blaue Buch“ attestierte der Gesellschaft der Schlümpfe eine totalitäre Gesinnung und bezichtigte Schlumpfinchen, ein arisches Schönheitsideal zu verkörpern. Und jetzt alle: „Gibt es eigentlich sehr viele Schlümpfe? / Ja, so viel, wie kaputte Strümpfe.“