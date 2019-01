Der Sendesaal feiert im Jahr 2019 sein zehnjähriges Bestehen. (Petra Stubbe)

2019 feiert der Sendesaal Bremen sein zehntes Jahr als unabhängige Spielstätte und hat nun sein Programm für das erste Halbjahr vorgelegt. Mehr als 40 Konzerte stehen auf der Agenda der Veranstaltungsstätte an der Bürgermeister-Spitta-Allee, die kürzlich bereits zum vierten Mal für ihr Programm von Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit der Auszeichnung „Applaus“ geehrt wurde. Am 19. Mai feiert der Sendesaal sein Zehnjähriges mit einem Tag der Offenen Türen, bei dem es Kurzkonzerte und Führungen geben wird. Auch die eine oder andere Überraschung wird vorbereitet.

Das Programm bietet ein Potpourri aus guten Bekannten und aus musikalischen Entdeckungen für die Sendesaal-Fangemeinde. Mit dabei ist beispielsweise die klassische Saxofonistin Asya Feteyeva, die am 9. Februar ihre neue, im Sendesaal produzierte CD vorstellt. Jazz auf dem Saxofon erklingt am 15. Februar mit Fredrik Lundin, der mit seiner neuen Band 5 Go Adventuring Again nach Bremen kommt.

Der Hamburger Pianist Alexander Krichel, in dieser Saison „Bremen Artist“ und bei mehreren Konzerten zu erleben, ist am 20. Februar zu Gast. Bei den beliebten „Konzerten im Dunkeln“ ist die norwegische Sängerin Ruth Wilhelmine Meyer am 22. Februar mit von der Partie. Meyer hat einen Stimmunfang von sechs Oktaven. Auch die blinde portugiesische Sängerin Dona Rosa spielt am 28. März einen Teil ihres Konzerts im Dunkeln, einen anderen ganz konventionell mit Beleuchtung.

Die Bremer Blockflötistin Elisabeth Champollion, die mit ihrem Boreas-Quartett die Konzertreihe „Gröpelinger Barock“ veranstaltet, ist am 2. März zu Gast im Sendesaal und stellt, begleitet von einem Ensemble aus Streichern und Gitarre, Kompositionen vor, die Barockmusik sind oder von ihr inspiriert wurden. Der Rezitator Lutz Görner und die Pianstin Nadja Singer schauen am 4. Mai mit ihrem „Berlioz-Project“ im Sendesaal vorbei, das süddeutsche Liedermacher-Duo Carolin No feiert am 29. Mai sein elfjähriges Bestehen auf der Bühne. Kurz vor der Sommerpause spielt die ungarische Gesangsvirtuosin Veronika Harcsa mit ihrem Quartett am 13. Juni ein Konzert und stellt ihre neue CD „Shapeshifter“ vor.

Weitere Informationen

Das Programmheft liegt an diversen Orten kostenlos aus oder kann auf der Website des Sendesaals unter https://sendesaal-bremen.de heruntergeladen werden.