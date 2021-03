Der Sendetermin für den ersten "Tatort" mit dem neuen Bremer Team steht fest. (RADIO BREMEN)

Die Bremer Polizei ist alarmiert. Ein Neugeborenes wurde entführt. Viele Beamte sind an der Suche beteiligt, die Kapazitäten der Bremer Polizei nahezu ausgeschöpft. Dann wird vor einem verlassenen Industriebau auch noch ein Toter gefunden. Den Fall sollen die Neuen übernehmen: Das Bremer Tatort-Team um Jasna Fritzi Bauer, Dar Salim und Luise Wolfram kommt zu seinem ersten Einsatz. Das Erste zeigt am Pfingstmontag, 24. Mai, um 20.15 Uhr den "Tatort: Neugeboren“ von Barbara Kulcsar nach einem Drehbuch von Christian Jeltsch.

Jasna Fritzi Bauer, Dar Salim und Luise Wolfram ermitteln dann zum ersten Mal gemeinsam. Sie treten die Nachfolge der scheidenden Sabine Postel und Oliver Mommsen an.

Ihren Einstand haben die Drei bereits gefeiert. Jedoch nicht im Fernsehen, sondern in der Mediathek in einer sechsteiligen Serie unter dem Arbeitstitel „How to Tatort“. Im Stil einer fiktionalen Dokumentation wurde dabei der Weg vom Casting bis zum Dreh mit satirischer Überspitzung nachgezeichnet und dabei darf natürlich auch eine Leiche nicht fehlen.