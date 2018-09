Alles begann im Sommer der Liebe: Bei der Premiere von "Love Love Love" reist die Shakespeare Company zurück ins Jahr 1967 (Marianne Menke)

Bremen. „Gibt es noch Fragen?“, will Peter Lüchinger am Ende der Vorstellung des Programmes für die neue Spielzeit der Shakespeare Company wissen. „Keine Fragen“, da sind sich die anwesenden Journalisten einig. „Dann sind Sie weiter als wir“, sagt der Schauspieler und spielt auf den großen Berg Arbeit an, der noch vor ihm und seinen Theaterkollegen liegt. Das Programm steht, die Premierentermine auch, aber damit ist die Arbeit für die Company nicht getan. Es wird vorbereitet und geprobt, einige Stücke sind noch in Arbeit.

Doch vor jedem Ausblick muss immer noch ein wenig Zeit sein, um zurückzublicken auf die vergangene Spielzeit, und Bilanz zu ziehen. Insgesamt 238 Veranstaltungen zählt die Company 2017/2018 in Bremen. Es kamen 33 180 Besucher, knapp 2000 weniger als im Vorjahr,. Auch die Erlöse sind mit 670 000 Euro (702 000 Euro im Vorjahr) leicht zurückgegangen. Der Zuschuss der Stadt (920 000 Euro) blieb in etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Zufrieden zeigen sich Geschäftsführerin Renate Heitmann und Ensemble- sowie Vorstandsmitglied Peter Lüchinger trotz der leicht rückläufigen Zahlen. „Das vorletzte Jahr war für uns sehr gut, das vergangene also immer noch gut“, sagt Lüchinger. Seit einigen Jahren befinde man sich nun in einer „stabilen Phase“.

Damit es so weitergeht, stehen auch für 2018/2019 wieder einige Premieren, Kooperationen und Neuheiten auf dem Programm. Den Anfang macht am 18. Oktober die deutsche Erstaufführung des Familiendramas „Love Love Love“ von Mike Bartlett. Die Geschichte ist laut Regisseurin Patricia Benecke ein „State of the nation“-Stück, sprich, ein Stück über gesellschaftliche Phänomene, exemplarisch erzählt an einer Familie. Beginnend 1967, im Summer of Love, erzählt „Love Love Love“ die Geschichte von Kenneth und Sandra, damals, als ihnen scheinbar die Welt zu Füßen lag und viele Jahre später, mit eigenen Kindern, die natürlich vieles ganz anders sehen als ihre Eltern.

Tot geglaubte Künstler

Ab dem 8. November steht ein Stück mit besonderem Bremen-Bezug auf dem Programm: „Paula Modersohn-Becker“ (Konzept und Regie: Bernd Freytag). Es setzt allerdings nicht biografisch an, so wie in Film und Literatur in jüngster Vergangenheit oft geschehen, wenn es um die Künstlerin ging. Es thematisiert, was nach dem Tod eines Künstlers auf dem Kunstmarkt passiert. Modersohn-Becker, Rainer-Maria Rilke, Otto Modersohn und Clara Westhoff-Rilke sind gefangen in einem Reich zwischen Leben und Tod, festgehalten von Kunst, Neugier und einem Museumsdirektor.

Mit dem bereits 13. Teil der in Kooperation mit der Uni Bremen veranstalteten Dokutheater-Reihe „Aus den Akten auf die Bühne“ geht es am 26. November weiter. Dieses Mal drehten sich die szenischen Lesungen um die Revolution 1918/1919 und die Frage „Wie verändert sich die Hansestadt Bremen?“ Ab kommendem Mai wird es im 14. Teil unter dem Titel „Keine Zuflucht nirgends: an Land und auf dem Meer“ um das Versagen der Staatengemeinschaft auf der Konferenz von Evian 1938 gehen. Die Lesung soll zeitgleich als Livestream im Internet übertragen werden.

Deutschland unter Angela I.

Ab Februar geht es politisch weiter mit dem Königinnen-Drama „Angela I – Ein deutscher Rosenkrieg“, geschrieben von Katja Hensel und unter der Regie von Stefan Otteni. Wie in Shakespeares Königsdramen ist hier der genaue Blick auf die Herrscher an der Spitze Anlass für eine schonungslose Durchleuchtung des politischen Systems. Die Komödie dreht sich um Deutschland im Herbst der Demokratie und um die Frage, ob Angela I. Ursache oder Folge der Demokratie-Müdigkeit der Bürger und den Verfall der politischen Kultur ist. Natürlich darf auch der Namensgeber des Theaters auf dem Spielplan nicht fehlen. Dieser findet sich nicht nur auf der Liste der erneut gezeigten Repertoirestücke. Ab April 2019 können Besucher sich zum Beispiel auf eine ganz neue, zeitgenössische Variante von Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“ freuen, neu entdeckt als Spiel um Geschlechterrollen und Abhängigkeiten und verpackt in eine böse, komödiantische Liebesgeschichte im heutigen Kontext.

Ab Mai 2019 steht mit „Midsummer“ außerdem ein musikalisches Stück in englischer Sprache auf dem Programmplan. Ab dieser Spielzeit will die Company regelmäßig auch Vorführungen in englischer Sprache anbieten, sagt Heitmann. Auch Veranstaltungen mit Stückwerk Bremen, Bühne Cipolla und Events im Rahmen von „Sehnsucht Europa“ wird es in der bevorstehenden Spielzeit geben, genauso wie weitere Kooperationen, Open Air Theater, Gastspiele und diverse Wiederaufnahmen bisheriger Stücke. Ein buntes und vielversprechendes Programm also, oder wie Shakespeare sagen würde: Gut gebrüllt, Löwe.

