„Sicario“ (2015) ist ein ebenso smarter wie fesselnder Film des begnadeten Regisseurs Denis Villeneuve („Blade Runner 2049“). Das Nachfolgewerk „Sicario 2“, auch bekannt als „Sicario – Day of the Soldado“, ist immerhin noch ein überdurchschnittlicher Thriller. Gedreht hat ihn der auf serielle Spannung wie „Gomorrha“ und „Romanzo Criminale“ abonnierten Italieners Stefano Sollima. Wiederum wirken die charismatischen Akteure Benicio del Toro als Auftragskiller und Josh Brolin als FBI-Agent mit; erneut geht es um Drogendelikte an der Grenze zwischen Mexiko und den USA, um menschliche Gier und inhumane Formen des Machtkampfes. Mehr als eine solide Fortsetzung des spektakulären Auftaktfilms wäre eine Überraschung gewesen. Und doch hätte der zweite Teil etwas mehr Mut zur Variation vertragen.

Weitere Informationen

Sicario 2.

122 Minuten. Label: Studiocanal.