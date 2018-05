Der Wiener Sprachakrobat Maurice Ernst (links) und seine Glam-Pop-Band Bilderbuch spielten im ausverkauften Schlachthof. (Elizaveta Porodina)

Alles, wirklich alles, an dem Wort Akku nervt. Nicht mal ein so schnödes Alltagsgerät wie der Akku hat es verdient, so zu klingen, wie sich Barfuß über Reißzwecken rennen anfühlt. A-k-k-u. Vier Buchstaben, in denen die ganze Tragödie des deutschen Pop steckt. Für Amerikaner klingt Deutsch sofort nach militärischem Befehlston, stakkatohaft, spitz, kantig. Und sie haben ja recht: Es gehört schon ein kleines Wunder dazu, damit Deutsch wie eine Popsprache und das Wort Akku nicht wie ein Hilfeschrei klingt. Die österreichische Band Bilderbuch ist so ein Wunder.

Wenn Bilderbuch-Sänger Maurice Ernst von Akkus schmachtet, klingen sie wie die verwegenste, unanständigste, ja unbedingt großartigste Sache der Welt. „Ich brauch mehr Power für meinen Akku“, säuselt er gleich zu Beginn im ausverkauften Schlachthof zu stotternden Synth-Gitarren und Elektro-Orgeln. Und wahrscheinlich würde er mit dem Funk-Irrsinn von „Bungalow“ selbst Salzsäulen zum Tanzen bringen.

Normalerweise sind deutsche Sätze ungelenk. Sie lassen sich nicht einfach so um Beats biegen. Hochdeutsch ist ein hüftsteifer Greis, und im Schlachthof wird Maurice Ernst zu seinem Yogalehrer. Er dehnt die Silben, streckt sie, faltet sie zusammen, bis am Ende zu herrlich sinnbefreiten Kaugummiwörtern in die Montagnacht gewackelt wird. „Ibraupowerfürmeinaggu.“ Großartig.

Ein Sprachakrobat aus Wien

Ernsts Sprachakrobatik funktioniert, weil er seine Sätze in Wiener Schmäh tränkt und ein bisschen Englisch dazu schummelt. Im Zweifel werden Zeilen wie „by the rivers of cash flow“ noch mit ein paar „Uhs“ und „Ahs“ dekoriert, bis es passt. Wie das schlechte Klischee eines Italo-Chansonniers fuchtelt Ernst dazu mit den Armen, vielleicht noch eine Prince-Pose, und das Goldkettchen hoppelt über das Seidenhemd.

Zwischen Pathos und Persiflage liegt bei Bilderbuch oft nur eine Silbe. Im Chor mit dem Bremer Publikum wird die Halbballade „Softdrinks“ geschmettert. „Coca Cola, Fanta, Sprite/ 7up, Pepsi – alright.“ Alright? Wirklich alles gut? Bilderbuch sind Meister im Übertreiben. Die Kritik liegt bei ihnen in der Überhöhung. Im Spätkapitalismus-Gospel von „Sneakers4free“ murmelt Ernst: „Die Alten sagen nichts im Leben ist for free/ Ich will’s nicht glauben.“ Er schwebt lieber als Promi in die Boutique, und die Verkäuferin – er singt das Wort mit ultra-amerikanischem Akzent, das "R" krepiert im Hals, – verspricht: gratis Schuhe, gratis Drinks („Frinks!“). Und Ernst haucht einem zu ausgeleierten E-Gitarren entgegen: „Ich fühl mich so gratis.“

Zu viel Zuckerguss? Gibt es nicht

Es gibt zwei Versionen von Bilderbuch. Die erste ist eine Klosterschüler-Band, Durchschnittsrocker mit Diskurs-Ambitionen, Albert Camus auf dem Nachttisch, Talking-Heads-Poster im Proberaum. Die zweite Version, die aus dem Schlachthof, ist eine Rockband, die unbedingt vermeiden will, eine Rockband zu sein, und ohnehin viel lieber den R&B von Frank Ocean und D’Angelo hört. Seit 2013 gibt es die zweite Version. Man tauschte den alten Schlagzeuger gegen einen Kanye-West-Fan, warf sich in Discokugel-Outfits und rief Prince und, natürlich, Falco als Hausheilige aus. Diese zweite Version von Bilderbuch zeigt im Schlachthof, dass sie die aufregendste deutschsprachige Musik zurzeit macht.

Die Geschichte mit den Gitarrensoli schien durch sein im Pop, zu breitbeinig, zu dick aufgetragen. Für Bilderbuchs Glam-Pop ist das gerade richtig. Zu viel Zuckerguss? Gibt es nicht. Das „Magic Life“ muss aus jedem Lick tropfen, ein "Schick Schock" nach dem nächsten. Gitarrist Michael Krammer schlägt bloß eine Saite an und es tönt, als würde ein wildgewordenes Blasorchester auf Speed Fanfaren durch den Schlachthof peitschen.

Neben Krammers Pedalboard wäre da noch Autotune. Der liebste Stimmeffekt des Hip-Hop lässt Ernsts Organ auf Stücken wie „Moonboots“ wie eine zerhackstückelte Robo-Stimme klingen. Mit jener B-Seiten-Zugabe, ein einziges Kanye-West-Zitat, erinnert die Band den leider gerade etwas sehr wirren West daran, wie wegweisend seine früheren Großtaten waren. Zum Abschluss sitzen in „Babylon“ Mohammed und Jesus auf Maurice Ernsts Schultern. Beide flüstern sie auf ihn ein: „Come drink!“ Und: „Let’s dance!“ Niemand kommt an diesem Abend im Schlachthof auf die Idee, sich den Weisungen von oben zu widersetzen.