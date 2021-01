Eine Filmszene zeigt v.l. Senator Droste (Christoph Gottschalch), Cato Böhmer (Elisa Thiemann) und Gesche Gottfried (Suzan Abeh). (Patricia Friedek)

Herr Flohr, Sie kommen aus Hannover und wohnen schon lange in Berlin. Wie kommen Sie dazu, einen Film über Bremer Geschichte zu drehen?

Udo Flohr: Das ging am ersten Januar 2016 los, da schlug mir der Agent des Bremer Schriftstellers Peer Meter – unseres Hauptdrehbuchautors – auf einer Geburtstagsfeier eine Zusammenarbeit vor. Peer hatte zuvor ein Sachbuch, einen Comic und ein Theaterstück über Gesche Gottfried geschrieben. Der Agent wusste, dass ich auf der Suche nach einem Stoff für ein Kammerspiel war.

Sie sind eigentlich Wissenschaftsjournalist. Warum wollten Sie überhaupt einen Film drehen?

Ich hatte mir über Jahre neben dem Beruf autodidaktisch eine Ausbildung als Filmregisseur zusammengestellt: Ich besuchte Seminare und Workshops und arbeitete an Filmsets. Irgendwann war es an der Zeit, etwas Eigenes zu drehen.

„Effigie“ sollte also erst ein Kammerspiel werden – da waren Sie noch ziemlich minimalistisch.

Wenn man sich als Debüt-Filmemacher nicht finanziell ruinieren möchte, ist das eine gute Idee. Je mehr Sets man braucht, desto teurer wird es. Der erste Gedanke war, lediglich die Abläufe im Amtszimmer des Senators Droste zu zeigen – inspiriert von Peer Meters Theaterstück „Die Verhöre der Gesche Gottfried“. Doch ich habe mich im Laufe des Drehs immer wieder dazu entschieden, den Kammerspielrahmen zu überschreiten, um den Film ansprechender zu gestalten. Am Ende kamen Cast und Crew auf 85 Personen, wozu man noch die 40 Prager Philharmoniker rechnen könnte, die unsere Filmmusik eingespielt haben. Das Budget stieg auf etwa 340.000 Euro, plus Marketing-Kosten.

Ihr Historienkrimi hat inzwischen mehrere Auszeichnungen gewonnen, nimmt an den Oscars und den Golden Globes teil und läuft seit Monaten in den amerikanischen Kinos. Dieses Jahr soll er in Deutschland ins Kino kommen. Hätten Sie nach Drehschluss damit gerechnet?

Nein. Während der drei Jahre Vorbereitung bin ich immer wieder an dem Programmkino in Hannover vorbeigelaufen, in dem ich schon als Student Filme geguckt habe. Ich sah die Plakate, dachte: Es wäre toll, wenn hier mal das Plakat von „Effigie“ hinge. Mit dem Budget und Aufwand stiegen dann aber auch die Ansprüche. Ich habe gehofft, dass der Film auf internationalen Festivals gezeigt wird. Aber dass er als deutscher Film mit englischen Untertiteln in einigen US-Städten drei Wochen mit vier Vorstellungen pro Tag läuft, hätte ich mir nie erträumt.

Ihr Film basiert auf einer wahren Begebenheit, auf den Giftmorden des sogenannten Engels von Bremen. Wie viel ist in „Effigie“ wahr, wie viel von Ihnen erfunden?

Peer Meter hat in seinem Sachbuch akribisch die Fakten über Gesche Gottfried zusammengetragen und dazu 2000 Seiten Gerichtsakten durchgearbeitet. Fast alles, was Gesche in unserem Film sagt, steht auch so in den Gerichtsprotokollen. Doch „Effigie“ hat keinen dokumentarischen Anspruch. Die Originalzitate haben wir ja immer noch ausgewählt, entsprechend unserer Interpretation. Als Regisseur möchte ich meine Zuschauer nicht mit Fakten füttern oder gar im Kino zum Nachdenken bringen, sondern ihnen Erlebnisse verschaffen, die sie idealerweise vergessen lassen, dass sie überhaupt im Kino sitzen. Erkenntnisse stellen sich hoffentlich später ein. Zum Beispiel beim Gespräch über die Frage, warum Gesche Gottfried ihre Kinder ermordet hat. Als „erfunden“ dürfen alle Szenen gelten, die unter vier Augen stattfinden. Etwa wenn Pastor Rotermund Gesche in ihrer Zelle besucht: Man weiß ja nicht genau, was die beiden besprochen haben.

Es gibt aber auch Fakten, die Sie bewusst verändert haben – zum Beispiel war der Protokollant, der in „Effigie“ eine junge Juristin namens Cato Böhmer ist, in Wirklichkeit ein Mann.

Ich fand den Gedanken spannend, dass eine Frau eine andere Frau jagt. Gesche Gottfried hat die Bremer jahrelang manipuliert, und vor allem Männer fielen auf sie herein. Deshalb fand ich es interessant damit zu spielen, ob vielleicht eine andere Frau das entscheidende Element war, warum man ihr auf die Schliche gekommen ist. Wir drei Drehbuchautoren und -autorinnen – Peer Meter, Antonia Roeller und ich – haben durchraus darauf geachtet, dass alles Erfundene so hätte passieren können.

Böhmer wird in dem Film lange nicht ernst genommen, weil sie eine Frau ist.

Die Geschichte von Cato Böhmer soll zeigen, wie damals mit Frauen umgegangen wurde. Was ja wiederum auch die Taten von Gesche Gottfried zu erklären hilft. Rainer Werner Fassbinder zum Beispiel interpretiert in seinem Film ihre Taten als emanzipatorischen Akt gegen die repressive Gesellschaft. Auch ich wollte diese Repression zeigen. Bezüglich ihrer Motivation und Psychopathologie komme ich aber zu anderen Schlüssen als Fassbinder. „Effigie“ will auch keine eindeutigen Antworten darauf geben.

Wie blicken Sie persönlich auf Gesche Gottfried?

Im Film stellen wir sie so dar, dass sie nie öffentlich Reue zeigt, sondern nur, wenn sie alleine ist. Immer, wenn sie mit anderen zusammen ist, spielt sie eine Rolle. Wir wissen, dass sie Laienschauspielerin war – daher bin ich auf den Gedanken gekommen, sie diese Rollen spielen zu lassen. Mir persönlich ist klar, dass wir nicht wissen, wie Gesche wirklich war. Im Film verfolgen wir diese eine Interpretation aber ganz konsequent. Ich würde zum Beispiel die Frage, ob sie nach heutigen Maßstäben als schuldfähig gelten würde, mit ja beantworten, denn die juristischen Kriterien scheinen mir erfüllt.

Das Gespräch führte Patricia Friedek.

Zur Person

Udo Flohr (61) ist ein Wissenschaftsjournalist und Regisseur aus Hannover. Sein Film „Effigie - das Gift und die Stadt“ kommt 2021 in die deutschen Kinos.

Zur Sache

„Effigie“ ist ein Wort für Bildnis, aber auch für „Stellvertreter“, erklärt Udo Flohr. Der Film erzeuge ein Bildnis von Gesche Gottfried. Ferner vermutet er – gemeinsam mit einem Psychiater – dass Gottfried am „Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom“ gelitten haben könnte: Die betroffene Person macht Familienmitglieder krank, um Aufmerksamkeit und Mitleid zu erzeugen. Oft trete diese psychische Störung bei Müttern auf, die ihre eigenen Kinder schädigen. „In mindestens 20 Fällen hat Gesche ihre Opfer krank gemacht und dann wieder gesund gepflegt“, sagt Flohr. Zugleich könne man „Effigie“ aber auch als eine Art Sündenbock übersetzen. In diesem Fall beziehe sich das auf Peer Meters Interpretation, dass Gottfried als Sündenbock für das Versagen des Bremer Bürgertums gedient hat, sagt Flohr.