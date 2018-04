Kultursenator Carsten Sieling. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Die wirtschaftlichen Bedingungen der Bremer Kulturszene verbessern. So lautet das erhoffte Ziel für den Kulturhaushalt ab 2020. Bereits im Herbst 2018 will Kultursenator Carsten Sieling (SPD) einen umfassenden Kulturförderbericht präsentieren, der sich mit einer Bestandsaufnahme der Bremer Kulturszene auseinandersetzt, Förderlinien und -instrumente transparent abbilden und Zukunftsperspektiven aufzeigen soll. Das kündigte Sieling am Dienstag in der Kulturdeputation an, wo Aufbau und Ziele des Berichts erstmals in ihren Grundzügen vorgestellt wurden.

Eine Bestandsaufnahme der kulturellen Akteure in den Bereichen Theater, Tanz, Musik, Museen, Bildende Kunst, Literatur, Filmkunst und Stadtkultur wurde bereits erarbeitet. Schon jetzt umfasse das Dokument über 190 Seiten, weit mehr als 250 werden es am Ende sein, wie Staatsrätin Carmen Emigholz betonte. Auch Bremerhaven beteilige sich am Bericht und verfasse derzeit einen Beitrag. "Uns treibt ein Kulturbegriff an, der unter anderem von der Freiheit der Kunst und von der Kultur für alle ausgeht", sagte Sieling. Der Bericht solle nicht die Finanzplanung der Kulturbehörde ersetzen, sondern eine qualitative Beschreibung der Szene, eine Darstellung ihrer Stärken sowie Herausforderungen und Entwicklungsperspektiven darlegen. Wie bisher sollen auch zukünftig Aspekte wie verlässliche Förderung, die Förderung der künstlerischen Produktion, die Stärkung der Freien Szene, Vernetzung und kulturelle Teilhabe zu den kulturpolitischen Leitlinien in Bremen zählen.

In mehreren Diskussionsforen mit Akteuren aus der Kulturszene sollen in den kommenden Wochen bisherige Entwürfe zu Leitlinien und Perspektiven präzisiert und fortentwickelt werden. In diesem Rahmen sollen auch Vorschläge zu finanziellen Zukunftsstrategien durch das Kulturressort unterbreitet werden, die vor dem Hintergrund einer besseren finanziellen Ausstattung ab 2020 im Dialog mit Kulturakteuren weitere Perspektiven eröffnen sollen. Nach der Sommerpause ist geplant, die Ergebnisse in einer allgemein öffentlichen Veranstaltung vorzustellen.