Moritz Puschke ist geschäftsführender Intendant des Musikfests ION in Nürnberg, Präsidiumsmitglied im Deutschen Musikrat und Keyboarder der Bremer Band The Fairies. (Joanna Scheffel)

Moritz Puschke: Die Netflix-Serie „Unorthodox“ von Maria Schrader. Mit meiner Familie zusammen gucke ich „Ku'damm 63“ - Beatles geht los, Sixties, coole Kostüme, tolle Musik. Und ich starte gerade „Wie ein Fremder“, eine Dokumentarfilm-Serie auf 3sat, die eine deutsche Popmusikgeschichte anhand eines Musikers erzählt, der sechs Jahre lang durch Erfolge und Misserfolge begleitet wurde.

Während Corona schon, weil ich nicht ins Kino gehen kann. Neue Filme sehe ich einfach wahnsinnig gerne im Kino, mit entsprechendem Sound und einem Bierchen in der Hand. Aber zum Glück haben wir seit einer Weile Netflix und auch die Mediatheken haben ja ihr Angebot wahnsinnig ausgebaut! Da gab es auch einen echten Qualitätsschub. Heute ist nicht mehr alles „Schwarzwaldklinik“.

Lieber ernste Sachen. Ich bin nicht so der Komödientyp. Ich habe viel Spaß beim Musikhören und -machen, mache Scherze im Alltag und lache ohnehin viel. Wenn ich mich vor die Mattscheibe setze, dann ganz bewusst, dann brauche ich etwas, was ich reflektieren kann, was mich auch eine Weile beschäftigt.

Ich fänd' es toll, wenn es eine Frau wäre. Ich hätte gerne einen weiblichen, ganzheitlichen Blick auf meine Person. Alternativ könnte auch eine gute Regisseurin entscheiden, wer mich spielt.

Ich lese immer mehrere Sachen zur gleichen Zeit. Gerade: Alexander Gorkow „Die Kinder hören Pink Floyd“, eine Familiengeschichte, die in den 70er-Jahren in Westdeutschland spielt und in der die Musik von Pink Floyd für den Kampf gegen das Establishment steht. Dann lese ich noch „Alle sind so ernst geworden“ von Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre. Darin treffen sich die beiden Herren, reden über Gott und die Welt und machen Quatsch. Und von Maik Brüggemeyer ein Buch über die Beatles mit dem Titel „Schöner kann es gar nicht sein“.

Mehr zum Thema Was guckst du: Schauspielerin Lena Wischhusen „Gefühlt ganz Netflix durchgeguckt“ Privat fällt die Frage regelmäßig: "Was guckst du gerade?“. In unserer Serie wollen wir von Bremern wissen, welche Filme, Serien, Bücher oder Alben sie empfehlen können. ... mehr »

Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren. Dieser Mut von Pippi, die Zuversicht, die Frechheit, Sachen auszuprobieren, dabei auch mal auf die Schnauze zu fallen, aber gleich wieder aufzustehen - das ist genau die richtige Lebenseinstellung. Pippi ist eine Heldin.

Norbert Krietemeyer, der Sänger unserer Band The Fairies. Wir sind seit 30 Jahren eng befreundet. Der kennt mich am besten und hat mich schon vielfach durchleuchtet.

Gerade höre ich viel aktuelles, weil es mich interessiert, wie Künstler im Lockdown Musik machen. Im Moment höre ich alle Platten von Sault, einer Soul-, Jazz-, Funk-, Hiphop-Kombo aus England. Die machen kein Marketing, bringen aber eine tolle Platte nach der anderen raus. Dann höre ich eine neue Bach-Aufnahme der Sopranistin Anna Prohaska und der Lautten-Compagney. Und „McCartney III – Imagined“: Er lässt seine im Homestudio aufgenommene Lockdown-Platte von Musikern wie Beck, Damon Albarn oder Phoebe Bridgers interpretieren - toll!

Wenn ich nicht gerade reden oder arbeiten muss, den ganzen Tag! Als ich acht war, hat meine Mutter mir ins Poesiealbum geschrieben: Sing ein Lied, wenn du mal traurig bist. Irgendwie ist es bis heute genau so. Musik ist mein Lebenselixier, meine Therapie.

„Getting Better“ von den Beatles passt gerade gut in die Zeit und mein Lieblingsweihnachtslied: „Fröhlich soll mein Herze springen“, ohne das geht es im Winter nicht!