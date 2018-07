Wir schreiben das Jahr 2020. Elias van Dorne (John Cusack), Chef eines Megakonzerns für Künstliche Intelligenz, präsentiert eine Erfindung, die das Antlitz der Erde ändern soll: Weltfrieden lautet die Mission für Kronos, den Super-Computer. Doch Kronos lernt, dass der Mensch vom Krieg weder lassen kann noch will. Eine Großreinigung ist die Folge. Knapp 100 Jahre später ist die Spezies fast ausgestorben. Zwei Teenager, Nachkommen von Überlebenden, machen sich auf den riskanten Weg in eine Zone, in der es keine tödlichen Roboter geben soll. Doch ob Andrew (Julian Schaffner) und Calia (Jeannine Wacker) dieses Science-Fiction-Abenteuer überleben werden, ist fraglich. Netter Film mit hanebüchener Handlung und hübschen Hauptdarstellern.

Weitere Informationen

Singularity. 92 Minuten.

Label: Lionsgate.