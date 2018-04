Hat nicht funktioniert: Helmut Berger in einer Szene zu "Liberté" von Albert Serra an der Volksbühne Berlin. (Wolfgang Krumm)

Menschen, die sich für Theater interessieren, haben in den vergangenen Wochen auch abseits der deutschen Bühnen hochdramatische Momente geboten bekommen. An der Volksbühne Berlin schmiss Kurzzeit-Intendant Chris Dercon vor knapp zwei Wochen hin. Im März hatte Matthias Lilienthal, Intendant der Münchner Kammerspiele, verkündet, er werde seinen Vertrag nicht verlängern.

Zwei Mal handelt es sich um eine Flucht nach vorn: Bevor man gegangen wird, geht man lieber selbst. Dercon, das konnte man der ausführlichen Chronologie entnehmen, die die „Süddeutschen Zeitung“ vergangenen Freitag veröffentlichte, scheiterte offenbar an einer Mischung aus Ahnungslosigkeit und Selbstüberschätzung. Assistiert von einem Durcheinander in der Berliner Kulturpolitik und begleitet von sehr wenigen Zuschauern für seine Neuerfindung der Volksbühne als wolkiges Berlin-umspannendes Kunst- und Kulturprojekt. Hinzu kam die beispiel- wie würdelose und geradezu hysterische Feindseligkeit eines Teils der Berliner Kulturszene Dercon gegenüber. Da wurde gedroht, gepöbelt, das Haus wurde besetzt, und und und. Ausgerechnet von denen, die sonst immer maximale Toleranz und Weltfrieden einfordern. Aber die gute alte Volksbühne soll bitteschön so bleiben, wie sie unter Frank Castorf jahrzehntelang war. Damit ist nicht nur das dort gepflegte Ensemble- und Sprechtheater gemeint, sondern vor allem die Hybris eines politischen Anspruchs: Immer schön dem bösen Kapitalismus einen vor den Latz knallen. Und in der Kantine dann Buletten und Bier für alle Salon-Proletarier. Ist das noch Theater für das 21. Jahrhundert? Nein, das ist so retro, das kann weg.

Matthias Lilienthal, übrigens bis 1998 an der Volksbühne Chefdramaturg, wäre in München sowieso nicht weiterbeschäftigt worden, dagegen hatten sich die Kulturpolitiker bereits im Vorfeld seiner Demissionsankündigung ausgesprochen. Das Unbehagen in Bezug auf den Kammerspiel-Intendanten hatte sich ebenfalls an der geringen Auslastung des Hauses (Saison 2016/17: 63 Prozent) entzündet.

Zwar gilt Lilienthal in Fachkreisen als Theatervisionär, zu seinen Inszenierungen fallen Kritikern gerne Vokabeln wie „performativ“ und „gesellschaftskritisch-aktionistisch“ ein. Leider fanden diejenigen, für die Theater an den Kammerspielen gemacht wird, das öde: Die Münchener Zuschauer blieben weg. Ist also wieder einmal das Publikum schuld, dass Genies in Berlin wie in München gescheitert sind?

Die Frage der Schuld stellt sich natürlich gar nicht, weil die Zuschauer immer in einer den Theatermachern überlegenen Position sind (auch wenn denen das – siehe Volksbühne – nicht gefällt). Ihnen kann ein spezielles Haus herzlich wurscht sein; wenn sie sich dort langweilen, fangen sie mit ihrer Zeit und ihrem Geld eben etwas anderes an, so einfach ist das. Soll man aber deshalb dem Publikum das geben, was es will, nämlich werktreue Klassikerinszenierungen und Verdi-Opern, die an rotem Samt ersticken? Soll man wirklich darauf verzichten, Theater weiterzudenken und zu -entwickeln und einfach nur an die Kasse denken? Diese bockig klingenden Unterstellungen schwingen in Verteidigungsreden für Lilienthal und Co. immer mit, und sie sind in ihrer Absolutheit so infantil wie die Haltung, Buh-Rufe nach Premieren als Qualitätsbeweise zu sehen.

Wer heute regelmäßig ins Theater geht, möchte Sinn, aber auch Sinnlichkeit, möchte Experimente und Überraschungen, die über den Abend hinauswirken. Manchmal aber auch einfach nur qualitätvolle Unterhaltung – auf die Mischung kommt‘s an, wie so oft. Was allerdings niemand braucht, ist Theater, das von Dramaturgen für andere Dramaturgen gemacht wird und das nur um seine eigene Bedeutsamkeit kreist.

Auch das Theater Bremen, auf das man grundsätzlich wegen seines frischen, experimentierfreudigen Stils stolz sein kann, schlittert manchmal in diese Falle. Dann wird so viel Theorie in Inszenierungen gestopft, wird hier dekonstruiert und da überschrieben, dass diese kollabieren. Zu beobachten ist das beispielsweise bei den beiden Musiktheaterpremieren "Wahlverwandtschaften“ (Februar) und „Die Fledermaus" (März), die beide derart blutleer geraten sind, dass auch Zuschauer verärgert und frustriert reagieren, die dem modernen, Sparten übergreifenden Regietheater aufgeschlossen gegenüberstehen. Die gute Nachricht für Intendant Michael Börgerding dabei ist: Solcher Ärger ist in Bremen immer enttäuschte Liebe. Und die kann man sich neu verdienen.