Der Göttin kann man schon mal das Bein küssen: „Adoratio“ von Stephan Sinding. Die Figur wurde aus weißem Marmor geschaffen. Unten am Podest befindet sich die Künstlersignatur „Stephan Sinding sc. 1907“. Eine identische Marmorskulptur befindet sich in der Ny Carlsberg Glyptpthek, Kopenhagen. Im Schlosspark Thürmsdorf in der Sächsischen Schweiz findet sich eine Version der ­Figur aus Bronze. (MARCUS MEYER)

Bremen. Ja, doch, so stellt man sich Anbetung vor. Die Frau sitzt aufrecht auf einem Sockel, vor ihr kniet der Mann und küsst ihr mit Leidenschaft die Füße – oder genauer gesagt, die Unterschenkel. Und das alles in weißem Marmor. „Adoratio“ heißt diese dem Realismus zugerechnete Skulptur, die der dänisch-norwegische Bildhauer Stephan Sinding 1907 erdachte und schuf. Seit 1957 gehört sie dem Bremer Kunstverein, ist seither allerdings noch nie ausgestellt worden. Das wird vorerst auch so bleiben.

Dabei hatte Dorothee Hansen, stellvertretende Direktorin der Kunsthalle, 63 Jahre nach der Schenkung durchaus damit geliebäugelt, das Paar der Öffentlichkeit zu präsentieren. Doch „Adoratio“ ist schlicht ein zu dicker Brocken: zwei Meter hoch, 1,3 Tonnen schwer. Definitiv zu viel für den Fußboden im ersten Stock der Kunsthalle – dort hatte Dorothee Hansen die Skulptur in der „Remix 2020“ betitelten neuen Ausstellung der Sammlung präsentieren wollen. „Wir hätten sie nur im Erdgeschoss in der großen Galerie zeigen können, doch für die haben wir eine andere Konzeption entworfen“, erklärt Hansen. Das schwergewichtige Marmorpaar muss also weiterhin im Depot bleiben.

Schade eigentlich, findet die Kustodin. Denn an Sindings „schräger“ Arbeit könnten sich gleich mehrere Diskussionen entzünden. Eine bezieht sich auf die Zeit ihrer Entstehung, die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und das Frauenbild in der damaligen Kunst: die Männer verschlingende Femme fatale einerseits, die zarte, blütengleiche Femme ­fragile auf der anderen Seite. Anbetungs-­würdig auf jeden Fall, und damit gleichzeitig weit entfernt davon, dem Mann im Alltag so etwas Handfestes wie Gefährtin oder gar ­Konkurrentin zu sein. Die damalige Kunstkritik war hingerissen und schrieb: „... der Mann ist niedergesunken vor der Göttin seines Lebens, der er voll seligen Dankes inbrünstig die zarten Knie küsst.“ Heute wurde man sagen, Sinding hatte einen Hit gelandet. Das ging so weit, dass die Skulptur bei sogenannten Schönheitsabenden von Nackttänzern als „tableau vivant“, als lebendes Bild, nachgestellt wurde.

Als das Werk Ende der 1950er-Jahre dem Kunstverein geschenkt wurde, war die Stimmung längst eine andere – Nacktheit wurde nicht mehr unbedingt als natürlich, sondern als anstößig bewertet. Auch der Kunstgeschmack hatte sich ganz entscheidend geändert, das Sachliche, Ungegenständliche hatte den schwärmerischen Realismus’ Sindings an den Rand gedrängt. Ähnlich wie die Suppenterrinen der Oma kann man „Adoratio“ durchaus kitschig finden. Abgesehen davon: Ein vor der angebeteten Frau kniender Liebhaber? „Das war nicht unbedingt das Selbstverständnis der Männer in den 1950ern“, meint Dorothee Hansen.

Ganz schön viel Diskussionsstoff. „Adoratio“ hätte also gut in den Raum mit dem Obertitel „Verhältnis der Geschlechter im Symbolismus“ gepasst als „Beispiel für die Komplexität unserer Sammlung“. Doch die ist eben sehr umfangreich, und da man bei „Remix 2020“ einen Schwerpunkt auf die Moderne lege, müsse einiges außen vor bleiben: „Wir haben eine ganz Reihe von Marmorskulpturen im Depot, die man nie sieht“.

Dorothee Hansen ist von daher nur ein bisschen traurig. Vor allem, weil statt des mäßig bekannten Stephan Sinding nun ein echter Hochkaräter in dem Raum für Aufsehen sorgen soll: „Der Künstler und seine Muse“ des der Liebe und dem Eros stets auch sehr zugeneigten Auguste Rodin. „Adoratio“ muss dagegen weiter auf seine Chance warten.

Weitere Informationen

Die neu arrangierte Sammlung der Kunsthalle ist unter dem Titel „Remix 2020“ ab dem 6. Juni zu sehen.