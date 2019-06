Dies ist natürlich nicht Frida Kahlo, sondern eine der Künstlerin, Stil- und Feminismusikone nachempfundene Barbiepuppe. (Beatriz Alvarado)

Sie gilt als bekannteste Künstlerin Lateinamerikas. Ihr Werk und ihre Vita, ihr Lieben und ihr Leiden sind längst länglich besprochene Objekte der Popkultur. Und doch geben Archive immer noch und immer wieder neue Details über Frida Kahlo preis, deren Todestag sich am 13. Juli zum 65. Mal jährt. Vor fünf Jahren wurde auf der Basis von Trouvaillen ihre Garderobe für eine Ausstellung rekonstruiert (Röcke & Rebozo!). Jetzt ist in Mexiko ein Tonband aufgetaucht, auf dem die Stimme der Künstlerin zu hören sein soll. Wenn sich die Vermutung bestätigt, würde es sich um den einzigen Beleg ihrer Stimmfarbe handeln. Die anderthalbminütige Aufnahme datiert auf das Jahr 1953 oder 1954, wurde aber wohl erst posthum ausgestrahlt.

Was dieser Fund klangvoll zur Sprache bringt, hat es in sich. Der geborgene Radioschatz handelt vom Mann, den Kahlo zweimal heiratete: Diego Rivera, Maler und notorischer Seitenspringer. Ihre Beziehung war prägend bis an die Schmerzgrenze – und daher ein sinniges Pendant zu Kahlos leiblicher Pein (Kinderlähmung, Verkehrsunfallfolgen), die ihr Werk prägte. Die Stimme im Radiobeitrag charakterisiert Rivera, wahrlich kein Beau, als „großes Kind mit freundlichem Gesicht und traurigen Blick“, rühmt seine „intelligenten Augen“ (samt „geschwollenen Lidern“), sein zugleich ironisches und sanftes Lächeln sowie seinen „buddhistischen Mund“ (samt „fleischigen Lippen“). So klingt die Sprache der Liebe.