Die Large Unit treten bei der Jazzahead auf. (PETRA CVELBAR)

Der Aufbau der Jazzahead mag für alle, die sich noch nie mit dem Festival beschäftigt haben, auf den ersten Blick etwas verwirrend sein. Ein Überblick: Gestartet ist das diesjährige Jazzahead-Festival bereits am 13. April. Seitdem fanden und finden in der Stadt mehr als 100 Lesungen, Konzerte, Vorträge, Film- und Tanzvorführungen rund um das Thema Jazz und das Partnerland Norwegen statt.

Gerahmt wird das Jazzahead-Programm von einem Eröffnungs- und einem Galakonzert. Das Eröffnungskonzert fand am 13. April mit dem Saxofonisten Håkon Kornstad und der samischen Sängerin Mari Boine und ihren jeweiligen Trios auf der Bühne des Theaters am Goetheplatz statt. Das Galakonzert am Freitag, 26. April, präsentiert in der Glocke das Mathias-Eick-Quintet und das Ensemble Trail of Souls, featuring Solveig Slettahjell, Kurt Reiersrud und In The Country. Das heißt übersetzt: Das Allround-Talent Mathias Eick spielt auf, danach gibt es bei Trail of Souls das Rezept Avantgarde triftt Elektro trifft Blues.

Die Jazzahead-Messe, nach Veranstalterangaben mittlerweile die größte der Welt, findet vom 25. bis zum 28. April in den Messehallen statt. 1000 ausstellende Firmen und über 3200 Fachteilnehmer aus 60 Ländern sind an ihr beteiligt. Parallel zur Messe finden in den Messehallen und im Schlachthof die sogenannten Showcases statt. Das sind zu vier Blöcken gebündelte Kurzkonzerte: Bei der „Norwegian Night“ am Donnerstag, 25. April, präsentiert sich das Partnerland mit acht Ensembles, am Freitag, 26. April, gibt es das „European Jazz Meeting“ mit zwei Programmen nachmittags und abends. Die „German Jazz Expo“ am Sonnabend, 27. April, stellt nachmittags deutsche Künstler vor, abends beschließt die „Overseas Night“ das Showcase-Programm.

Zur Jazzahead gehört außerdem die Clubnight, die zum neunten Mal stattfindet. 34 Spielstätten laden am Sonnabend, 27. April, zur „langen Nacht des Jazz“. In diesem Jahr wird die Clubnight erstmals mit einem Open-Air-Konzert auf dem Domshof eröffnet (ab 17.45 Uhr mit der Formation Beady Belle).

Weitere Informationen

Pässe für die Clubnight gibt es für 25 Euro online bei Nordwest-Ticket sowie im WESER-KURIER-Pressehaus und in allen regionalen Zeitungshäusern. Dort können auch Tickets für die anderen Veranstaltungen erworben werden. Zum Abschluss schenkt die Jazzahead allen Bremern noch ein kostenloses Konzert: Am Sonntag, 28. April, spielen um 13 Uhr 15 Musiker aus Skandinavien im Schlachthof.