Dirigent Steven Sloane, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Pianist Fazil Say (v.l.) in der Glocke. (Frank Thomas Koch)

Fazil Say singt Mozart. Lehnt sich auf der Klavierbank mal selig zu einer Seite, dann zur anderen, lächelt den Musikern der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen zu. Lässt die linke Hand in der Luft schweben, während die rechte über die Tasten flitzt. Fühlt die Musik, legt sich in sie hinein. Die Musik, das heißt am Montagabend beim Benefizkonzert des Bundespräsidenten in der Glocke zunächst einmal Mozart.

Der türkische Ausnahmepianist Fazil Say ist der Solist beim Klavierkonzert C-Dur Nr. 21, und wie so oft nimmt er nicht nur seine Mitmusiker, sondern auch seine Zuhörer völlig für sich ein. Say nimmt Mozart ernst, deshalb geht er dessen Klavierkonzert spielerisch an: Mal erklingen die rasanten Läufe beinahe schwerelos, dann verleiht er einzelnen Stellen den exakt notwendigen Druck. Die Kadenz des Allegro maestoso ist zunächst ein ulkiges Intervallhüpfen, bevor Say fulminant über das Hauptthema improvisiert. Ganz weich ist sein Anschlag im Andante, einige Töne wirft er förmlich in die Luft und fängt sie danach wieder ein.

Auf Transparenz gesetzt

Sein Dialog mit den präzise und mit viel Spaß an der Freud begleitenden Kammerphilharmonikern entwickelt sich ab und an, besonders im Allegro vivace, zum freundschaftlichen musikalischen Schwatz. Das völlig begeisterte Publikum entlässt Say natürlich nicht einfach so: „Summertime“ von George Gershwin interpretiert er als Zugabe und nimmt alle mit auf eine facettenreiche Jazz-Impro-Rundreise.

Die bauen der israelisch-amerikanische Dirigent Steven Sloane und die Deutsche Kammerphilharmonie im zweiten Teil nach der Pause aus. Sloane hatte bereits beim Klavierkonzert wie der das Konzert einleitenden Ouvertüre zu Mozarts „Don Giovanni“ gezeigt, dass er einen flotten, kompakten und auf Transparenz setzenden Stil pflegt. Das passt immer zu zeitgenössischer amerikanischer Klassik, und davon profitiert die mit hohem Tempo und fabelhaften Wumms angegangene Ouvertüre zu Leonard Bernsteins Oper „Candide“, deren harmonische und dynamische Turbulenzen Sloane mit Mut zum Extrem herausarbeiten lässt.

Mehr zum Thema Benefizkonzert in der Glocke Steinmeier will lebendige Gedenkkultur Bei dem Benefizkonzert in der Glocke, das Frank-Walter Steinmeier zu Ehren gespielt wurde, lobte ... mehr »

Als sehr gut aufgelegt zeigen sich die Holz- und die Blechbläser, die auch in den sich anschließenden Ausschnitten aus George Gershwins Oper „Porgy and Bess“ einen unbedingten Willen zum Grooven beweisen – eine gute Grundlage für den letzten Programmblock des Abends, drei Tänzen aus Leonard Bernsteins Musical „On the Town“.

Komplexer, aber auch spannungsreicher von der Struktur her als das Gershwin Hit-Medley schließt das Konzertprogramm mit „Times Square: 1944“, das deutliche Anklänge an die später komponierte „West Side Story“ erkennen lässt. Ohne Zugabe geht natürlich auch hier nichts, Dmitri Schostakowitschs „Walzer Nr. 2“ aus seiner „Jazz-Suite“ erklingt in seiner ganzen verwunschen-melancholischen Pracht. Ein wunderbarer Abend, dessen Erlös zu gleichen Teilen dem Verein „Erinnern für die Zukunft“ und der „Haifa Arts Foundation“ zukommt.