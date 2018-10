Spannungsspezialist Ron Howard („A BeautifulMind“, „Sakrileg“) inszenierte mit routinierter Hand diesen zweiten Star-Wars Ableger nach „RogueOne“. „Solo“ ist eine an Action reiche Hommage an jenen interstellaren Haudegen, den Harrison Ford 1977 in „Krieg der Sterne“ verkörperte. Die Handlung des Prequels setzt 15 Jahre zuvor ein, als sich Han Solo, den Alden Ehrenreich bis ins Mienenspiel an Ford anlehnt, dem Imperium entzieht und seinen Berufswunsch Pilot umzusetzen trachtet. Die Story ist dezent unübersichtlich; ihrem Unterhaltungswert schadet das nicht. Das ist auch Chewbacca zu danken, dessen Bekanntschaft Han unter beklemmenden Umständen macht. Sehenswert ist auch Woody Harrelson als schwer zu durchschauender Weltraumabenteurer Beckett. Wertung: vier von fünf Raumschiffen.

Weitere Informationen

Solo: A Star Wars Story. 130 Minuten.

Label: Walt Disney.