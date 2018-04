Eine Hommage an die Aktrice Barbara Rudnik (1958-2009) ist dieses aus vier Episoden bestehende Thriller-Paket, das sich einer ZDF-Reihe aus den Jahren 2003 bis 2007 verdankt. Rudnik spielt die Kriminalpsychologin Hannh Schwarz, die in Schwerin in Fällen ermittelt, die deutsch-deutsche Verwerfungen der Vorwendezeit betreffen. Regie führte Martin Eigler, der auch an den ambitionierten Drehbüchern mitwirkte.

Solo für Schwarz. 360 Minuten. Label: Pandastorm Pictures (Edel).