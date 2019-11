Inspiriert durch Ridley-Scotts Science-Fiction-Klassiker "Blade Runner": Drei "Solar Systems" von Ricardo Brey im Pavillon. (Gerhard-Marcks-Haus)

Bremen. Es gibt Künstler, die sagen lieber nichts zu ihren Werken. Zu dieser Gruppe zählt Ricardo Brey nicht. Der Bildhauer und Zeichner, der 1955 auf Kuba geboren wurde und seit langem im belgischen Gent lebt, erzählt gerne und farbenreich Geschichten zu seinen Exponaten. So war es auch beim Presserundgang zu „Adrift“ – mit dieser Schau richtet das Gerhard-Marcks-Haus dem Documenta- und Biennale-Teilnehmer seine erste Museumsschau in Deutschland aus.

Sich „treiben lassen“ lautet die Übersetzung des englischen Mottos; an dem Konzept arbeitet Brey seit 2014, und es ist zugleich das Leitmotiv seines Lebens. „Wir bringen unsere Wurzeln mit zu den Plätzen, zu denen wir uns begeben“, sagt er und bezieht sich damit ganz konkret auf die Anordnung seiner Arbeit „The Seed on the Moon“. Zu sehen ist eine Holzkiste auf Stelzen, die Strandgut enthält – oder aber Gegenstände von Schiffen, die Migranten in eine vermeintlich bessere Welt transportieren. Gleich daneben im Eingangsbereich des Marcks-Hauses ist eines der „Sonnensysteme“ zu sehen, die Brey aus metallenen Fahrrad-Rädern, Steinen und Kugeln zusammengefügt hat – „meine Sicht aufs Universum“, kommentiert er. Diese Perspektive scheint eine optimistische zu sein, denn der offizielle Titel der Arbeit lautet „Joy“ (Freude).

Die Hauptbezugsquelle für die Zutaten zu seinen Werken sei der Flohmarkt, erläutert Ricardo Brey. Der Fachbegriff für diese Art Skulpturen ist Assemblage, es handelt sich um Collagen diverser plastischer Objekte. Das bedeutet: Ricardo Brey ist inspiriert von einer Kultur des Recycelns, Improvisierens, Kombinierens, die er auf eine Metaebene hebt. Dabei scheint etwas Hellwaches und gleichzeitig Tiefsinnig-Poetisches als Grundhaltung durch; Humor ist eine weitere, nicht zu unterschätzende Zutat seiner Werke.

Am besten nachzuvollziehen ist das anhand der 30 schwarzen Boxen, die das Gerhard-Marcks-Haus in seinem zentralen Raum präsentiert. Zehn Jahre hat es gedauert, bis dieses Projekt abgeschlossen war. In allen Kästen – für Brey sind diese Sinnbilder für Häuser – befindet sich Kunst. „Jede Box birgt ihr eigenes Geheimnis“, so Brey. So wie jedes Heim eines Menschen eben auch. Dieses Verborgene wird nach und nach im Gerhard-Marcks-Haus gelüftet werden. 28 dieser Kästen sind ordentlich auf einer Art Regalsystem an der Wand abgestellt, der Inhalt von zweien wird jeweils auf Tischen ausgebreitet. Aktuell sind dort unter anderem zu sehen: kleinteilige Zeichnungen von Botanika auf edlem Papier, ein Fuß aus Marmor, viel gülden leuchtender Modeschmuck samt einer Krone. Sowie liebevoll gestaltete Intarsien-Kästchen, die weitere Dinge wie winzige Puppenarme verbergen. Erinnerungs-Container nennt Brey die Boxen und will durch diese gesammelte Opulenz ein Gegengewicht zum profan digital im Handy gespeicherten Gedächtnis etablieren.

Treiben lassen sollen sich die Besucher der Ausstellung, wünscht sich Marcks-Haus-Direktor Arie Hartog. Beginn und Ende des Rundgangs sind nicht vorgegeben, einbezogen ist auch der Pavillon, in dem weitere „Sonnensysteme“ zu entdecken sind. Inspiriert worden sei er dazu durch den Science-Fiction-Film „Blade Runner“ von 1982, sagt Brey. Der Monolog des sterbenden Androiden über die Schönheit, die er im Universum gesehen habe, habe ihn tief beeindruckt.

Weitere Informationen

Ricardo Brey: Adrift. Gerhard-Marcks-Haus, 1. Dezember 2019 bis 1. März 2020. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr, Donnerstag 10 bis 21 Uhr.