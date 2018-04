Mit Bauernregeln ist es so eine Sache. Manche sind spekulativ ("Wenn's Silvester schneit, ist Neujahr nicht weit"), andere bergen ein Tröpfchen Wahrheit ("Ist der Juli trocken und heiß, klebt dem Bauern die Hose am Steiß").

Über jeden Zweifel erhaben sind dagegen Redensarten, die sich auf die Kulturpflanze Spargel beziehen. Kein Gourmet wird die Sprüche “Bis Johanni nicht vergessen: Sieben Wochen Spargel essen” und "Stirbt zur Spargelzeit der Bauer, beginnt erst im Julei die Trauer" bezweifeln. Auch die aus Franken bezeugte Weisheit "Kirschen rot, Spargel tot" ist bestechend, weil die Pflanzen der Regenerationszeit bedürfen.

Über die Verlässlichkeit weiterer Regeln wie "Spargel zur Linken, rechts steht der Schinken" und "Kommt der Spargel aus dem Osten, wird er schon nicht so viel kosten" trauen wir uns kein abschließendes Urteil zu. Dafür darf der Reim "Wird der Spargel nicht gestochen, muss man mehr Kartoffeln kochen" zeitlose Gültigkeit beanspruchen.

Das gilt auch für anzügliche Erwähnungen des Gemüses, das laszive Literaten gern auf seine phallische Form reduzieren. Dafür steht die Comedian-Harmonists-Zeile „Veronika, der Spargel wächst“ ebenso wie diese Heinrich-Heine-Zote: „Es kommt der Lenz mit dem Hochzeitgeschenk, / (...) Sellerie für den Bräutigam / Und Spargel für das Bräutchen.“ Merke: Trotz Asparagusinsäuregehalts regen die Stangen Künstler so sehr an, dass Edouard Manet sie in Stillleben gleich bündelweise aufbot. O, du schöne Spargelzeit!