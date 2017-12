Bremen. Vorne links auf der Bühne des Pier 2 prangt dezent und doch unübersehbar das globale Label, unter dem der Auftritt des globalisierungskritischen Reggae-Musikers Gentleman stattfindet: MTV unplugged. Zu Beginn dieser Konzertreihe, Anfang der 90er-Jahre, bürgte dieses beliebte Branding-Zeichen für handverlesene entstöpselte und überdies zumeist entschleunigte Konzerte mit überraschenden Gastauftritten, vornehmlich entspannt grundierten Interaktionsmomenten mit dem Publikum – und einer insgesamt würdigen, weil weitgehend ausgeruhten Aura.

Für diese unschuldigen Gründerjahre, als das qualitative Wünschen noch geholfen hat, stehen beispielhaft Gigs von Paul McCartney (1991) und Eric Clapton (1992). Längst allerdings ist das Gütesiegel, für das die Reihe einstmals stand, vergilbt. Zum einen durch dessen inflationäre Vergabe und die daran unweigerlich geknüpfte Wertschöpfungskette (Alben, Tourneen, Gimmicks), die Kunstwerk im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit notgedrungen beschädigen. Zum anderen durch eine von Künstler zu Künstler stark wechselnde Auslegung des Begriffs unplugged. Und schließlich durch mittlerweile bis zur Beliebigkeit unklare Kriterien, welche U-Musiker sich noch alles in diese zum Prestige-Pushing geeignete Reihe einbringen dürfen (am 15. Februar segelt Peter Maffay – mit Johannes Oerding im Windschatten – unter der MTV-unplugged-Fahne in die Bremer ÖVB-Arena).

Kingston-Temperaturen

Immerhin die Kulisse stimmt beim Bremer Gentleman-MTV-unplugged-Live-2017-Konzert am Weserstrom, das ausverkauft ist und überbucht anmutet. Heimelig gedimmte Wohnzimmerlampen illuminieren auch diese Bühne bei der zigsten Neuauflage der als majestätisch vermarkteten MTV-Markenware. Im wuseligen bis drängeligen Zuschauerraum wird es bald warm, sehr warm. Wenigstens Kingston-Temperaturen, wenn es hierzulande schon mit der Jamaika-Koalition nicht geklappt hat. 14 Musiker sowie Farbe bekennende Hintergrundsängerinnen („We need love, no racism“) bevölkern das eng anmutende Szenario und geben einige abgehackte Animationstakte in Tönen, Worten und Reminiszenzen vor, darunter „I'm Still In Love With You“, ein Sean-Paul-Klassiker aus dem Jahr 2002. Bis der in Köln lebende Zeremonienmeister dazu stößt, dessen Akzent und Attitude karibisch inspiriert sind, dauert es freilich noch eine gute Weile. Als Gentleman schließlich kommt und lauthals umjohlt wird, scheint eine klare Linie nach dem zerfaserten Beginn nur noch eine Frage von Minuten zu sein.

Doch statt souveräne Ruhe ins Spiel zu bringen, treibt Tilmann Otto aus Osnabrück, diese vorgebliche deutsche Antwort auf Peter Tosh, Bob Marley und Konsorten, die fiebrige Nervosität nachgerade in den Exzess. Speed-Reggae wird mithin in der ersten Hälfte dieses zugleich ambitionierten und fahrigen Live-Sets geboten: mit nur selten zu Ende gebrachten Nummern. Mit lässlichen Moderationen. Mit selbstbezogenen Kommentaren („beautiful vibes“). Mit zahlreichen Stimulationsimperativen („Bremen, mach' mal Lärm!“), die Songs und Spannungskurven zerstückeln und zerschießen. Mit gefühligen Gastmusiker-Begrüßungsritualen, die glauben machen könnten, man begegne einander nach Jahren zum ersten Mal (dabei tourt der MTV-Zirkus in seiner x-ten Runde bereits seit Dienstag). Etwa beim Auftritt seines langjährigen Freundes Martin Jondo, mit dem gemeinsam der sanfte Mann an der Rampe hingebungsvoll „Rainbow Warriors“ intoniert.

Immerhin gibt es inmitten dieser Schlag-auf-Schlag-Potpourri-Anmutung zwar arg beschleunigte, aber spielfreudig dargebotene Versionen der Gentleman-Hits „To the top“, „Intoxication“ und „Only human“. Beachtliche Bläsersätze sind zu bewundern sowie einige Perkussion-Delikatessen. Bei „Mama“ – da währt das Konzert bereits eine Stunde – kehrt erstmals so etwas wie Ruhe, ja Besinnlichkeit ein. Das Publikum honoriert das durch textsichere Interventionen.

Später gibt es – unter anderem mit „Ovaload“ und „Dem Gone“ – noch reichlich Gelegenheit zum Tanzen und Springen. Und doch, so mag es zumindest der enttäuschte Liebhaber entschleunigter Reggae-Kultur empfinden, hat die sirrende Hektik dem Auftritt Seele und Charme genommen.