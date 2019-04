Das Theater am Goetheplatz bietet in der kommenden Saison wieder für jeden Geschmack etwas. (joerg landsberg)

Bremen. Das Theater Bremen hat am Freitag seinen Spielplan für die kommende Saison 2019/20 vorgestellt. Im Musiktheater stehen neun Produktionen an, los geht's am 20. September mit der Inszenierung von „Der Rosenkavalier“ von Richard Strauss, es folgen unter anderem die Verdi-Oper „Falstaff“, Mozarts „Don Giovanni“ in einer Inszenierung der renommierten Regisseurin Tatjana Gürbaca und „Jenufa“ von Leoš Janacek.

Im Schauspiel wird es fünf Uraufführungen geben, gleich zu Beginn inszeniert die Regisseurin Pinar Karabulut „Attentat oder frische Blumen für Carl Ludwig“ von Mehdi Moradpour. Außerdem unter anderem geplant: „Schluss Rosmersholm“ von Henrik Ibsen, die „Dreigroschenoper“ von Brecht/Weill und „Drei Schwestern“ von Anton Tschechow.

Im Tanz ist unter anderem eine Arbeit des ungarischen Choreografen Máté Mészáros zu erleben, für das das Bremer Videokunstkollektiv „Urban Screen“ ein Bühnenbild entwirft. Das Jugendtheater startet am 21. September mit „Die Zertrennlichen“ von Fabrice Melquiot, erneut wird zudem die Choreografin Salome Schneebeli mit dem Ensemble arbeiten. Die „Jungen Akteure“ sind unter anderem in einer Koproduktion mit der Schauspielsparte zu sehen bei „Frühlings Erwachsen“, das im Januar Premiere feiert.

Der Spielplan wird am Sonntag, 28. April, um 11 Uhr öffentlich im Theater vorgestellt.