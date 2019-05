Landschaftlich ist Verdens Norden noch etwas lieblicher als der Rest der sogenannten Reiterstadt. Die Ausläufer der Stader Geest, die in dieser Region lokalpatriotisch korrekt als Achim-Verdener Geest bezeichnet wird, machen die von anmutigen Moränenhügeln und bezaubernden Waldstücken gesäumte Gegend so abwechslungsreich und reizvoll. Zudem durchfurchen pittoreske Gräben und Bäche das Territorium östlich der Allermündung.

Darunter ist die Halse, ein munter mäandernder Wasserlauf, dem der sogenannte Heidedichter Hermann Löns im Jahr 1912 in Gestalt der Erzählung „Die rote Beeke“ ein literarisches Denkmal setzte. Allerdings insofern ein martialisches Denkmal, als es in diesem Text um jenen sagenumwobenen Tag geht, „da das Wasser der Beeke rot floss, weil König Karl es gebot“. Löns, dieser stramme Nationalist mit der Lizenz zur weltanschaulichen Verbrämung, rekurriert in seiner Schauderprosa auf die Reichsannalen, eine mittelalterliche Quelle, der zufolge sich unweit des Flüsschens anno 782 das legendäre „Blutgericht von Verden“ zugetragen habe: die Exekution von 4500 aufständischen Sachsen auf Geheiß des Frankenkönigs Karl, der heute vor allem unter seinem Beinamen der Große bekannt ist.

In harschem Kontrast zur idyllischen Anmutung dieses historisch, womöglich aber auch nur hysterisch blutrot besetzten Fleckens Erde steht die aktuelle Benennung einiger Straßen. Wer beispielsweise im altehrwürdigen Stadtteil Dauelsen, dessen Name seit Beginn des 10. Jahrhunderts bezeugt wird, von der Achimer Straße in Richtung der Lebenshilfe Rotenburg-Verden und des Evangelischen Jugendhofes abbiegt, gelangt rasch zum Schützenweg und zu einer benachbarten Adresse namens Am Schießplatz. Es sind dies Namen, die für ein zeitlos beliebtes Steckenpferd stehen, das Geschmackssache sein mag, das in diesem Landstrich allerdings einen bitteren Beigeschmack hat. Denn zu beiden genannten Straßen gelangt man über einen lang gezogenen Weg, dessen Benennung der Stadt Verden womöglich wohlweislich keine zusätzliche Information am Straßenschild wert ist – und den Google Maps, womöglich bezeichnenderweise, nur abgekürzt führt: Zum Thingpl., lies: Zum Thingplatz.

Was es mit der altnordischen Benennung auf sich hat, die sich auf Volksversammlungen und eine Jurisprudenz nach germanischem Recht bezieht, erfahren auswärtige Besucher auf plastische wie drastische Weise erst bei ihrer Ankunft am Evangelischen Jugendhof, der den ebenfalls erläuterungsbedürftigen Namenszusatz Sachsenhain trägt. Vor 85 Jahren wurde nämlich im schönen Dauelsen der Grundstein zu einem ovalförmigen Hain gelegt, der dem Ruhm und der Ehre nordischer Krieger zugeeignet sein sollte, zu denen die Nationalsozialisten um den NSDAP-Ideologen Alfred Rosenberg die erwähnten Sachsenrebellen zählten.

Im Juni 1934 hatte das Regime unter dem nur bedingt besinnlichen Leitwort „Gedächtnisfeier für 4500 hingerichtete Sachsen“ einen Niedersachsentag anberaumt, der mit Plänen für ein megalomanes Monument verbunden war, wie Sabine Kuhlmann in ihrer Dissertation „Der Streit um Karl den Großen, Widukind und den 'Tag von Verden' in der NS-Zeit“ (2010) ausführlich darlegt. Ideologisches Ziel dieser erinnerungspolitischen Kanonisierungsmaßnahme war es, das mutmaßliche Massaker als Hoch-Zeit der Untaten Karls zu interpretieren, diesen selbst als „Sachsenschlächter“ zu verunglimpfen – und zugleich dessen Widersacher, Wotan-Fan Widukind, zum Märtyrer eines Freiheitskampfes zu machen. Diese Lesart fügte sich auch deshalb trefflich zur NS-Agenda, weil die Niederschlagung der Aufständischen in den Sachsenkriegen Ende des 8. Jahrhunderts dazu führte, dass der heutige Nordwesten dem Karolingerreich eingespeist und christianisiert wurde.

Ein Grund mehr für mythologisch geschulte Parteigranden wie Rosenberg und Heinrich Himmler, im Verbund mit dem Münchner Bildhauer Fritz Müller-Kamphausen ein gigantisches, dezidiert anti-christliches Nationaldenkmal zu planen, das selbst den Verdener Dom in den Schatten gestellt hätte: eine Gruft für Widukind, zu erreichen über pyramidal zulaufende Steintreppen, im Obergeschoss gesäumt von sächsischen Kriegern, flankiert von hehren Rössern und einem trauten niedersächsischen Paar; in der Mitte dieses völkisch verkitschten Arrangements: ein überdimensionales Hakenkreuz, Logo der Bewegung.

Zu diesem monströsen Bauwerk kam es nicht, dafür zu einem vergleichbar größenwahnsinnigen Blickfang, den Rosenberg an besagtem Niedersachsentag in hagiografischer Rhetorik ankündigte: es solle „auf dem Blutacker an der roten Beeke ein Ehrenhain gepflanzt werden als Umfriedung einer Wiese, auf der das kommende Deutschland sich zu Gedenkstunden und Kampfspielen versammeln soll. 4500 Findlinge sollen von Bauern aus allen Höfen Niedersachsens herangetragen werden, jeder ein Denkmal für einen der in Verden vor über 1000 Jahren erschlagenen Sachsen. Heute Nacht legen wir den ersten Findling nieder. Er soll sagen, dass kein Opfer vergebens war und kein Kampf umsonst gewesen ist für das ewige Deutschland.“

Den Auftakt des ambitionierten Vorhabens bildeten noch am Abend des Niedersachsentages zwei Findlinge, denen die Jahreszahlen 782 und 1934 aufgeprägt wurden und die sich optisch zu einer Grabkammer fügten. Sie sollten den Platz weihen, der für Großaufmärsche wie Sonnenwendfeiern vorgesehen war. Abertausende Findlinge folgten auf Loren und Waggons, bereitgestellt von getreuen niedersächsischen Landwirten, die nicht selten archäologisch wertvolle Hünengräber für das synkretistische Monument in spe plünderten. Ein paar alte Bauernhäuser wurden ebenfalls auf das Areal umgesiedelt.

Premiere des ikonografisch stilisierten Nationalhains war im Juni 1935, ein Jahr nach der Verkündung Rosenbergs. Damals fand auf dem weitläufigen Platz eine Sonnenwendfeier statt, mit Fackelzügen, pompösen Wagner-Klängen, etlichen NS-Kadern und Abertausenden Niedersachsen als andächtigem Fußvolk. Das Ritual wäre womöglich noch häufig wiederholt worden, hätte sich der Stellenwert von Widukind und Karl in der NS-Ideologie nicht drei Monate später beim Reichsparteitag in Nürnberg signifikant verschoben.

Dafür erfreut sich das Gelände, auf dem die evangelische Kirche 1950 einen Jugendhof etablierte (samt einem „Meditationsweg“ entlang der mit Andachtssprüchen à la „Gottes Reich unter uns“ verzierten Findlingsroute), der Aufmerksamkeit von Neonazis. Zehn Jahre ist es her, dass ein gutes Dutzend – darunter Markus Oliver Privenau, Horst Görmann und Jürgen Rieger – auf dem Areal zu einer Feier (mit Wanderung, Feuer und Met aus Trinkhörnern) ansetzte, die von der Polizei unterbunden wurde.

Was bleibt, ist ein von imposanten Findlingen gesäumter Spazierweg, dessen unwirkliche Schönheit sich als ästhetischer Stolperstein, mithin als Irritation in einem mehrfach umgewidmeten Gedächtnisraum begreifen lässt. Allerdings ist fraglich, ob und – falls – inwiefern es der Gedenkpolitik eines demokratischen Staates angemessen ist, dass es bis heute in Verden-Dauelsen eine Straße gibt, die Zum Thingplatz heißt, und überdies eine Einrichtung, die den Namen Grundschule am Sachsenhain trägt. Gerade so, als sei der zugleich malerische und monströse Sachsenhain eine authentische Stätte germanischer Historie.