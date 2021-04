Hat einen Roman mit einem hypnotischen Sog geschrieben: Anna Baar. (Johannes Puch)

Ein Mann und eine Frau treffen sich im Café. Eine erzählt, der andere schreibt auf. Aber vielleicht ist es auch umgekehrt: „War er es, der durch die Frau sprach? Oder sprach sie durch ihn? Sprach überhaupt irgendwer?“ Es ist nicht einfach, sich zurechtzufinden in Anna Baars komplex verschachteltem Prosastück „Nil“ – und dennoch (oder vielleicht gerade deshalb) entwickelt es vom ersten Satz an einen hypnotischen Sog.

Wir werden hineingezogen in die blühende Fantasie eines Kindes, das eine Heidenangst vor der Macht seiner Wünsche entwickelt. Aus diesem Kind wird möglicherweise ein verschrobener Einzelgänger, der die Welt lieber durch Bildschirme verfolgt als sich der Realität auszusetzen. Oder aber eine Geschichtenerzählerin, die Fortsetzungsstorys für ein Frauenmagazin verfasst und sich nun sträubt, die Geschichte zu Ende zu bringen – aus Angst dabei „selbst zugrunde zu gehen“.

Es gibt in „Nil“ ein Verhör-, das zugleich Kinderzimmer ist. Jemanden, der spurlos in einer Fotokabine verschwindet. Und natürlich den Nil – als imaginierten Sehnsuchtsort eines gefangenen Krokodils. Aber auch als Null, das Nichts, und, in einer spielerischen Verschiebung, als Name. „Neal“ verkörpert die verlorene Liebe des Erzähl-Ich.

Trotz existenzieller Themen ist „Nil“ ein leichtfüßiger, eigenwillig rhythmischer Text, der an keiner Stelle anstrengt, auch wenn sich manches erst beim zweiten Lesen erschließt. Tatsächlich funktioniert der Plot, in dem sich alles beständig aneinander spiegelt, am besten im Loop. „Nicht jeder Geschichte entkommt man, indem man das Buch zuklappt“, heißt es. Also: am besten gleich nochmal von vorne anfangen.

Anna Baar: Nil. Wallstein, Göttingen. 148 Seiten, 20 €.