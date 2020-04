Barbara Lison, Direktorin der Stadtbibliothek Bremen. (Christina Kuhaupt)

Die Stadtbibliothek Bremen darf ab Montag, 4. Mai, wieder ihre Türen öffnen. Das gaben Bibliothek und Kulturbehörde am Donnerstag offiziell bekannt. Allerdings werden Bibliotheksbesucher fürs erste mit einem eingeschränkten Angebot vorliebnehmen müssen. So ist zwar die Ausleihe und Rückgabe von Medien ab Montag vor Ort wieder möglich, auf längere Aufenthalte müssen Besucher aber auch bis auf Weiteres verzichten. „Wir sind sehr froh, dass wir – wenn auch mit eingeschränkten Möglichkeiten – wieder ein Angebot für unsere Kunden haben“, sagt Katja Bischoff von der Stadtbibliothek. „Dennoch gilt es, weiterhin zu verhindern, dass Corona sich ausbreitet.“

So wird der Zutritt zur Bibliothek nur mit Mund-Nasen-Schutz gewährt, Kinder bis zwölf Jahre dürfen die Einrichtung nur in Begleitung eines Erwachsenen besuchen. Menschen, die sich krank fühlen oder innerhalb der letzten 14 Tage im Ausland waren, sollen bitte zu Hause bleiben, heißt es auf der Internetseite der Bibliothek. Um die nötigen Abstandsregeln einhalten zu können, wird nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern gleichzeitig Zutritt zur Bibliothek erhalten, weshalb es zu Wartezeiten kommen könnte.

Bestellungen aus anderen Bibliotheken, die Nutzung bereitgelegter Tageszeitungen, des WLANs sowie der PCs vor Ort werden trotz Öffnung der Einrichtung weiterhin nicht möglich sein. Auch Veranstaltungen sowie der Verkauf von Flohmarktmedien werden bis auf Weiteres ausgesetzt. Zudem entfällt die Beratung der Bibliotheksmitarbeiter an den Regalen und den technischen Geräten. Der Medien-Abholservice wird mit Öffnung der Bibliotheken eingestellt.

Genauere Informationen zu den Änderungen vor Ort wollen Bibliotheksdirektorin Barbara Lison und Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz bei einem Pressegespräch mit am Mittwoch bekanntgeben. Weitere Infos - auch zu den vorläufig abweichenden Öffnungszeiten der Bibliothek und ihrer Zweigstellen - finden Sie online unter www.stabi-hb.de.