Barriere zwischen Denken und Sprechen: Colin Firth als König George IV. im mit vier Oscars ausgezeichneten Kinofilm "The King's Speech". (xxx)

Bremen. Mündliche Examenssituationen waren ihm ein Gräuel. Überhaupt hasste er öffentliche Auftritte, wie seine Biografen unisono bezeugen. Wann immer er konnte, mied der Dichter Heinrich von Kleist (1777-1811) größere Gesellschaften. Falls er unter ihm unbekannte Leute musste, schwieg dieser auf dem Schauplatz der Schrift so eloquente, ja ausschweifende Mann oft mit einer Hartnäckigkeit, die als Affront, zumindest als Unhöflichkeit verstanden werden konnte.

Es war die Furcht, sein Redefluss könnte stocken, gar versiegen, die Kleist, den Stotterer, chronisch plagte. Mathieu Carrière, der dem Schriftsteller 1981 den Essay „Für eine Literatur des Krieges“ widmete, bezeichnet Kleists Versagensangst als pathologisch. Entsprechend konfliktreich waren beredte Begegnungen mit seinem Umfeld; wenige Vertraute ausgenommen. „Die Umgebung weicht vor Kleist zurück, man kennt ihn nur als Stummen, Versunkenen, oder als polternden Wirrkopf“, schreibt wiederum der Erzähler Hanns-Josef Ortheil. „Er spricht nicht, er stammelt; er deduziert nicht in seinen Abhandlungen, er verknüpft Andeutungen, mimisches Spiel, Anekdoten.“

Immerhin muss Kleists Scheu, Mitmenschen als „Stammler und ungeschickter Stolperer“ (Carrière) zu gelten, so sehr seiner Selbstinspektion zugearbeitet haben, dass tendenziell heilsame Texte daraus wuchsen. Zuvörderst die 1805 veröffentlichte Abhandlung „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“, von der die Therapeutin Mechthild Engert sagt, ihre Lektüre könne für Betroffene so nützlich sein wie der Besuch einer der gut 90 Selbsthilfegruppen, die es hierzulande unter dem Dach der Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe gibt.

Etwa ein Prozent der deutschen Bevölkerung stottert – übrigens mehr Männer als Frauen: etwa 80 Prozent. Am Welttag des Stotterns, etabliert am 20. Oktober 1998 als International Stuttering Awareness Day, geht unter www.stottern-und-schule.de eine Website online, die Menschen in einer Lebensphase Hilfe, Halt und Hinweise gibt, in der die Abwendung der Beeinträchtigung nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich ist. Oft legen sich Symptome der schambesetzten Sprechstörung in der Pubertät. Mancher ringt freilich lebenslänglich – mit Silben, dem eigenen Vornamen und der Panik vor plötzlichen Aussetzern, zumal in begutachteten und beurteilten Lebenslagen.

In diesem Sinne schreibt Kleist, das vielfach gebrannte Kind, in besagtem Essay, nur ein „unverständiger Examinator“ schließe aus dem Stocken der Sprache, dass Examenskandidaten des Rätsels Lösung nicht wüssten. So ausgiebig diskutiert der Dichter Probleme im Redefluss, die sich aus unwillkürlicher Verlegenheit, Denkhemmungen sowie Sprechbeklemmungen ergeben, dass sich der Text zugleich als Manifest, Beglaubigung und Verteidigung der Unterbrechung lesen lässt, die eine ästhetische Unbestimmtheitsstelle ist. Mehrfach ist bezeugt, Kleist sei als Gesprächspartner durch eigentümliche Zerstreutheit aufgefallen. Zeitgenössische Kollegen wie Achim von Arnim und Christoph Martin Wieland überliefern eine „Unbestimmtheit seiner Rede, die sich dem Stammeln nähert“. In Diskussionen soll bisweilen das Aussprechen eines einzelnen Wortes “eine ganze Reihe von Ideen in seinem Gehirn“ ausgelöst haben, so dass „er nichts weiter hörte und also auch mit der Antwort zurückblieb“.

Etliche große Geister sollen gestottert haben, darunter mit Moses, dem eine „schwere Zunge“ nachgesagt wird, ausgerechnet jene biblische Figur, die Gottes Gebote empfing und weitergab. Naturgemäß muss man sich hüten, Stammlern im Gestus einer Überhöhung eine strukturell ähnliche Hallig-Begabung zu attestieren wie den angeblich allesamt ach so kreativen Linkshändern. Und doch: Literaten wie John Updike, der Interviews mied, und Lewis Carroll, der aus gutem Grund im Schreiben aufging, geriet ihre rhetorische Beeinträchtigung insofern zu einer Chance, als sie die Produktionsbedingungen von flüssiger Rede und geschmeidiger Literatur in oft quälerischer Nabelschau an ihrem Handicap spiegelten. Diese peinvolle Souveränität war nicht jedem Stammler vergönnt. So bemerkt der Literat William Sommerset Maugham, er „habe mehr gelitten, als ich mich gefreut habe, viel mehr. Wenn ich mein Leben neu leben könnte, würde ich sagen: Nie wieder! Ich hatte alles gegen mich. Ich hatte dieses Stottern, das mir alles verpatzt hat. Ich bin ausgelacht worden, weil ich stotterte.“

Ausgelacht, zumindest im Geheimen, wurde auch der mittlerweile bekannteste Stotterer des 20. Jahrhunderts: King George VI. (1895-1952). Wie ein gehemmter Sprechfluss das Selbstvertrauen eines Menschen zerrütten kann, zeigt eindringlich der Auftritt des Schauspielers Colin Firth in „The King‘s Speech“ (2010), einem Film von Tom Hooper. Er verkörpert den britischen König, der dank Sprachtherapie zu einer dem hohen Amt angemessenen Form der Rede und so zu einer zustimmenden Resonanz seines wichtigsten Adressaten findet: der Bevölkerung.

„Viel ist vom Stottern als Fehler die Rede“, hat der Theatermacher Einar Schleef bemerkt, „kaum aber vom Geschenk des Stotterns, von der veränderten Wahrnehmung, von der instruktiven Stärke der Beobachtung“. Darum kann es lohnen, das Sprachstau-Phänomen weniger aus logopädischer als aus ästhetischer Sicht zu betrachten. In dieser Perspektive gerät selbst das Holpernde und Getriebene der Transrapid-Rede des notorisch stammelnden CSU-Politikers Edmund Stoiber zu einem Paradebeispiel des Leerlaufs politischer Rede und einer Ungleichzeitigkeit von Denken und Sprechen, die zugleich Grenzen der Weltaneignung durch Sprache markiert.

Unter den verbürgten Stotterern in den Feldern Kultur und Wissenschaft – Marilyn Monroe, Bruce Willis, Rowan Atkinson, Isaac Newton, Charles Darwin, Marc Chagall, Ludwig Wittgenstein („Wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen“) – verdient besonders ein Mann Beachtung, der zwar als weniger ikonisch gilt als die vorgenannten Sprachhürdenläufer, dafür aber engagierte wie originelle Kunst aufbot, um ein Bewusstsein für Chancen und Risiken seiner Beeinträchtigung zu schaffen: Der Jazzmusiker John Paul Larkin (1942-1999) wurde 1995 zum Star, als er unter dem Namen Scatman John sein Stottern in dem Song „Scatman“ thematisierte. Sein rasantes Erbauungslied mündet in ermunternde Zeilen für Betroffene: „Jeder sagt, dass der Scatman stottert, aber niemals, wenn er singt / Aber was ihr nicht wisst und ich euch jetzt sage: Stottern und Scatten ist dasselbe Ding / Jeder stottert auf die eine oder andere Weise, und deshalb hört jetzt mal genau hin: / Lasst nur nicht zu, dass euch irgendwas zurückhält / Wenn der Scatman es fertigbringt, könnt ihr es auch!“

Zu den schlingernden Sprechern unter den Künstlern zählen auch artifizielle Stotterer wie der Akteur Woody Allen, die Talking Heads („Psycho Killer“), The Who („My Generation“) und David Bowie in dem staccatohaften Refrain des Songs „Changes“. Abseits solcher planvollen Aussetzer, die auf Leerstellen sprachlicher Mitteilungen verweisen sollen, hat die Autorin Kathrin Röggla in dem Essay „Stottern und Stolpern. Strategien einer literarischen Gesprächsführung“ (2013) das Stocken des Sprachflusses als authentischen Gestus benannt, den die auf Perfektion konditionierte Medienwelt auszugrenzen versucht, indem sie ihn allenfalls in versprengten Formaten der Lächerlichkeit preisgibt.

Diese Exkommunikation konfrontiert Kathrin Röggla mit jener integrativen Vision, die der Philosoph Gilles Deleuze in „Kritik und Klinik“ (2000) entwickelt. Darin heißt es, dass die „wohlgeformte Rede nie das Besondere noch die eigentliche Sache großer Schriftsteller“ gewesen sei. Vielmehr hätten sich Sprachguerilleros wie Kleist gegen eine oberflächliche Glätte von Texten eingesetzt, wie sie etwa Goethe postuliert habe: „Und Kleist, welche Sprache erweckte er aus dem Grund des Deutschen, mit Krämpfen, Fehlern, Knirschen, unartikulierten Lauten, gedehnten Verbindungen, gewaltsamen Beschleunigungen und Verzögerungen.“