Das Team von "Nomadland" freut sich über die Goldjungs: Produzent Peter Sears, Hauptdarstellerin und Produzentin Frances McDormand, Regisseurin Chloé Zhao, Produzentin Mollye Aher und Produzent Dan Janvey (v.l.n.r.). (chris pizzello /dpa)

Sie gelten als die wichtigsten Filmpreise der Welt, weil die Produktion eines ganzen Jahres sich an dem Sonntag im Februar orientiert, an dem sie vergeben werden. Danach ist klar, welcher Film in den Kinos noch mal so richtig Kasse macht und welchen Regisseur man sich merken muss. Die Verleihung der Oscars ist ein Ritual, bei dem alle, die sich für Film interessieren, in Verzückung geraten - wer ist nominiert, wer nicht, warum eigentlich nicht? Und wer zieht was an?

Doch einiges ist dieses Jahr anders, und das liegt auch, aber nicht nur an der Corona-Pandemie. Sie hat dafür gesorgt, dass der Termin vom 28. Februar auf den 25. April verschoben wurde. Das Virus ist aber vor allem verantwortlich dafür, dass die Kinos geschlossen wurden – bis auf ein kleines Zeitfenster im vergangenen Sommer. Die große Leinwand und damit ein Publikum blieb vielen Filmen verwehrt. So ist der Gewinnerfilm „Nomadland“ hierzulande außerhalb von Fachkreisen unbekannt, der Verleih will den Kinostart „baldmöglichst bekannt geben“. Der dänische Gewinner des Auslands-Oscars, Thomas Vinterbergs „Der Rausch“, soll am 15. Juli starten.

Filmegucken als Gruppenerlebnis im Kinosaal ist durch Corona endgültig zu einer von mehreren möglichen Rezeptionsformen geworden. Erneut ist der Anteil der Nominierungen für Filme, die bei Streamingdiensten zu sehen sind, in die Höhe geschnellt: 35 Nominierungen für Netflix, zwölf für Amazon. Vor ein paar Jahren wurde noch diskutiert, ob man derartige Sofakino-Produktionen überhaupt zulassen will. Nun hat die Realität – und übrigens auch die Qualität – die Arroganz auf die Plätze verwiesen. Auch, wenn der für zehn Kategorien gehandelte „Mank“ von David Fincher – ein Schwarz-Weiß-Kunstwerk über den Drehbuchautor von „Citizen Kane“ - für Netflix nur die Trophäen für Kamera und Produktionsdesign abstaubte.

Einiges ist dieses Jahr also anders, das Wesentliche hat mit der Pandemie auch, aber nur am Rande zu tun, weil es eine Weiterentwicklung ist. Wurde in den vergangenen Jahren unter #oscarsso- white (Oscars so weiß) und #oscarssomale (Oscars so männlich) lautstark und völlig zu Recht das zu wenig diverse Denken der Jury kritisiert, präsentieren sich die Oscars 2021 so ausgeglichen wie noch nie. Das beginnt schon damit, dass man sich dieses Jahr nicht den Namen eines Regisseurs merken muss – sondern den der Chinesin Chloé Zhao. In mehr als neun Jahrzehnten ist sie die zweite Frau, die den Regie-Oscar gewinnt (nach Kathryn Bigelow 2009) und deren Film zudem als bester ausgezeichnet wurde. Das ist immer noch beschämend für die Geschichte der Oscars, aber ein starkes Signal. Das klassische Hollywoodkino ist nicht länger das Maß aller Dinge, auch der Starkult glitzert zunehmend mehrfarbig, wie man an der ansonsten sehr drögen Verleihungszeremonie sehen konnte.

Eine Überraschung war „Nomadland“ als Gewinner daher nicht, sondern fast schon flächendeckend herbeigeredet worden, weil es doch nun endlich einmal wieder eine Frau sein sollte. Das schmälert Zhaos Erfolg keineswegs. Alles, was bisher über und von „Nomadland“ zu sehen war, zeigt, dass sie keine Quotenfrau ist. Erfrischend ist zudem, dass mit ihrem Film das klassische Independent-Kino in den Fokus rückt. Auch bei den anderen Preisen hat es sich ganz offenbar ausgewirkt, dass die 10.000 Mitglieder der Oscar Academy mittlerweile über ganz unterschiedliche Hintergründe und Sichtweisen auf Themen und Filmsprachen verfügen.

Oder? Ob die Oscars wirklich vor einem bedeutenden Relaunch stehen, ist nicht eindeutig zu sagen, weil einige große Produktionen wie Steven Spielbergs Neuauflage der „West Side Story“ wegen der geschlossenen Kinos nicht im Rennen waren. Erst die nächsten Jahre werden zeigen, ob spannende kleine Produktionen so selbstverständlich nominiert werden wie gut gemachtes Mainstream-Kino. Auch die Debatte um das Geschlecht und die Hautfarbe der Menschen vor und hinter der Kamera wird bleiben. Die Oscars 2021 sind also in mehrfachem Sinn besonders, und sie enden mit einem Cliffhanger - wie alles ausgeht, ist offen, Fortsetzung folgt.