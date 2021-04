Elisabeth Klingler eröffnet ihrer Tochter Gesine und der übrigen Familie, dass ihre Gesellschafterin Elena Zelenko ihre Villa erben soll. (Benoît Linder)

Es ist ein Klassiker: Stirbt ein wohlhabendes Familienmitglied werden Ehegatten zu Erbschleichern erklärt und sich ehemals wohlgesonnene Geschwister streiten, wer seinen Erbteil eigentlich schon zu Lebzeiten längst verprasst habe. Und weil wir beim „Tatort“ sind, stellt sich natürlich die Frage: Wer hat denn nun die Erblasserin auf dem Gewissen? Aber der Reihe nach.

Die Fabrikantenwitwe Elisabeth Klingler stürzt die Villatreppe hinab und stirbt bald darauf. Das ist verdächtig, denn kurz zuvor hatte sie ihren Kindern Gesine (Jenny Schily) und Richard (Jan Messutat) sowie Enkelin Toni (Johanna Polley) verkündet, dass nicht sie den Wohnsitz erben werden, sondern die ehemalige Haushälterin Elena Ophelia Zelenko (Wieslawa Wesolowska). Deren Name, das wird sich herausstellen, ist nicht zufällig angelehnt an die heimliche Liebschaft von Shakespeares Hamlet. Dann wird klar, dass nicht nur die Villa an sie gehen soll, sondern gleich die Hälfte des gesamten Vermögens. Elisabeth Klingler hatte Zelenko nämlich kurz vor ihrem Sturz geheiratet. Klar, dass der Ex-Haushälterin und Neu-Ehefrau nun Scharlatanerie und sogar Mord vorgeworfen wird. Doch auch Sohn Richard steht finanziell ziemlich unter Druck und könnte seinen Anteil am Erbe besser heute als morgen gebrauchen. Zudem stellt sich heraus, dass das Firmenimperium der Klinglers eng mit dem Schicksal der Familie Zelenko verwoben ist. Einiges zu entwirren also für das schwarzwälder Ermittlerduo Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner).

„Was wir erben“ (ARD, Sonntag, 20.15 Uhr) widmet sich einem gesellschaftlich heiß diskutierten Thema, das Drehbuchautor Patrick Brunken in einer soliden, aber letztlich wenig überraschenden Handlung zu verpacken sucht. Kommissarin Tobler bezieht dabei gewohnt deutlich Stellung („Die, die nichts erben, wohnen bei den Erben zur Miete oder putzen ihnen die Villa.“), Kollege Berg freut sich immerhin, dass ihm seine Beamtenpension bleibt. Fazit: Ein grundsolider „Tatort“.