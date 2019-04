Blicke sagen mehr als Worte: Rainer Bock sagt in seiner Rolle als Walter nicht viel, er guckt lieber traurig. (Pandora FIlmverleih/dpa)

Bremen. „Lass dich von seinem Alter nicht täuschen, der schleppt mehr weg als die ganzen Pappnasen hier zusammen“, stellt Speditionschef Roland Grone stets seinen langjährigen Möbelpacker Walter vor. Und damit übertreibt er nicht, denn Walter war einmal Gewichtheber. Rekorde bricht er heute zwar nicht mehr, aber kräftig ist er auch mit seinen sechzig Jahren noch.

Jeden Abend legt er sich auf die kalten Fliesen seines Küchenbodens, lässt die müden Knochen knacken, und weiter geht es im Alltagstrott. Es ist ein trister Alltag, den Walter lebt. Morgens ein paar Gewichte stemmen, hin und wieder ein Feierabendbier mit seinem Kollegen Alfred. Das war dann aber auch schon alles. Wenn seine vom Familienleben gestressten Kollegen ihm sagen, wie beneidenswert Walter sei, weil er keinerlei Familie und Verantwortung habe, schaut dieser nur wehmütig auf den Boden. Das ist sowieso das, was Rainer Bock („Das weiße Band“, „Werk ohne Autor“) die meiste Zeit des Filmes macht. Traurig dreinschauen, wegsehen, schweigen.

Unverhofftes Wiedersehen

Doch das ändert sich, als er eines Tages bei einer Zwangsräumung seinen Sohn Jan (Albrecht Schuch) in dem aufgebrachten Wohnungsbesitzer wiedererkennt, dessen Heim er leer räumen soll. Den Sohn, den er vor rund 30 Jahren feige im Stich gelassen hat. Ohne preiszugeben, wer er ist, nähert sich Walter Jan und dessen kleiner Familie an. Denn dieser ist in weitaus größerer Gefahr, als er denkt: Walters Chef Grone plant, mithilfe eines zwielichtigen Familienclans ein großes Immobiliengeschäft aufzubauen. Der Clan will auch das Haus, in dem Jan lebt, kaufen. Alle anderen Mieter sind nach monatelangem Terror bereits ausgezogen. Nur Jan, seine Freundin Julia (Nina Gummich) und ihr vierjähriger Sohn Karl weigern sich, ihre Wohnung zu räumen. Doch um auch die letzten Mieter aus dem vielversprechenden Objekt zu kriegen, sind den gewaltbereiten Clanmitgliedern alle Mittel recht.

„Atlas“, der an diesem Donnerstag in den deutschen Kinos anläuft, ist das Langfilm-Debüt von Regisseur David Nawrath. Auch das Drehbuch, in dem diverse Themen, von Gentrifizierung bis hin zu privaten Familien- und Lebensdramen, ihren Platz finden, hat er gemeinsam mit Paul Salisbury geschrieben. Nawrath schafft es, trotz der ruhigen Atmosphäre, der langsamen und spärlichen Dialoge und dem fast lethargischen Spiel einiger Charaktere, die Spannung in seinem 100-Minuten-Werk aufrecht zu erhalten.

Immer dann, wenn der Zuschauer gerade geneigt ist, sich über etwas schleppendere Szenen zu beklagen, kommt Nawraths Film mit einem unerwarteten Knall zurück. Und davon – soviel sei verraten – gibt es mehrere. Genau das macht dieses Debüt durchaus sehenswert. Beim deutschen Filmpreis ist „Atlas“ dieses Jahr in den Kategorien Bester Hauptdarsteller und Bestes Drehbuch nominiert.

Gerade Rainer Bock glänzt in seiner – man glaubt es kaum – ersten Kino-Hauptrolle mit fast Hundewelpen-gleichem Mienenspiel, durch das er auch ohne langen Text jede Menge sagen kann. Egal, was er im Laufe des Filmes tut oder was er in seiner Vergangenheit getan haben mag, für den Zuschauer bleibt er eine bemitleidenswerte Figur, die man gerne schütteln und anschreien würde, um ihr zu sagen, dass sie doch endlich handeln soll. Und dann, nach einer Weile, würde man Walter genau davon am liebsten abhalten, denn die Entscheidungen, die er im Laufe der Geschichte dann doch endlich trifft, sind alles andere als klug. Walter verrennt sich in dem Gedanken, sein Verschwinden wieder gut zu machen, indem er seinen Sohn jetzt, als Erwachsenen, vor der ihm drohenden Gefahr schützt. Sogar, wenn dies für ihn selbst am Ende bedeutet, erneut weglaufen zu müssen.

Weitere Informationen

