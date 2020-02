Hamburg. Die Wiedervereinigung der legendären Britpop-Band Oasis steht nach wie vor in weiter Ferne. „Uns wurden 100 Millionen Pfund für eine Tour angeboten, aber das war der gierigen Seele anscheinend immer noch nicht genug“, schrieb Sänger Liam Gallagher auf Twitter. Damit meint er seinen großen Bruder Noel, mit dem er sich seit der Trennung der Band vor gut zehn Jahren eine medienwirksame Schlammschlacht liefert. Die beiden Brüder machen also vorerst solo weiter. Liam Gallagher hat jüngst sein zweites Album „Why Me? Why Not.“ veröffentlicht, mit dem er am Mittwochabend in der Alsterdorfer Sporthalle zu Gast war. Es sollte ein kurzes Gastspiel werden, denn nach nur 20 Minuten musste Gallagher das Konzert wegen Stimmproblemen beenden. Dabei fing alles so gut an.

Schon beim Intro stimmen die rund 3500 Besucher, darunter viele Briten, laute „Liam“-Chöre an. Gallagher, wie immer im Parka, betritt mit gewohnt hochnäsigem Blick die Bühne. Als die ersten Akkorde des Oasis-Klassikers „Rock’n’Roll Star“ erklingen, lässt sich kurz erahnen, wie eine Reunion der Band aussehen könnte. Bierbecher fliegen, die Stimmung im Saal knistert. 80 Millionen Tonträger haben Oasis bis heute verkauft und mit Songs wie „Wonderwall“ und „Don’t Look Back in Anger“ den Nerv einer ganzen Generation getroffen.

Mit „Halo“ und „Shockwave“ stehen danach zwei Stücke von Gallaghers aktuellem Album „Why Me? Why Not.“ auf dem Programm. Spätestens jetzt wird klar, dass etwas nicht stimmt. Die Stimme des 47-Jährigen klingt kratzig, und er trifft die Töne kaum. Beim vierten Song „Wall Of Glass“ lässt er mehrere Zeilen aus, zieht seinen Kragen hoch und schüttelt mit dem Kopf. „Meine Stimme macht heute einfach nicht mit“, sagt er. „Ich versuche es noch mal, aber wenn es nicht geht, muss ich aufhören. Es tut mir wirklich leid.“ Nach ein paar Zeilen von „Come Back To Me“ ist Schluss. Gallagher verlässt die Bühne, die Band folgt ihm, das Licht geht an.

Das ist vor allem deshalb so schade, weil Gallagher sich zuletzt an einem richtig guten Punkt zu befinden schien. Nach der Trennung von Oasis war es für ihn mit der Band Beady Eye alles andere als rosig gelaufen, doch mit seinem ersten Soloalbum „As You Were“ kämpfte er sich vor zwei Jahren zurück und schaffte es an die Spitze der britischen Charts. Auf dem Nachfolger „Why Me? Why Not.“ legt er noch mal eine Schippe drauf und klingt so selbstbewusst wie lange nicht mehr.

Gallagher noch mal kurz auf die Bühne der Sporthalle zurück. „I’m really fucking sorry“, sagt er, Besucher könnten sich das Geld zurückholen. Bei einigen Fans kullern die Tränen. Veranstalter Live Nation gab in einer Pressemitteilung bekannt, sich um einen Nachholtermin zu bemühen.