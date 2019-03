Gut gestimmt (von links): Friedemann Bartels, Andy Einhorn, Bastian Kahrs, Gerald Willms. (Jörg Landsberg)

Bremen. Das Bühnenbild zeigt eine nächtlich illuminierte US-Metropole, und Andreas „Andy“ Einhorn führt im bestens besuchten Theater am Goetheplatz auf charmante Weise vor, mit welchen Songs man besonders stimmungsvoll durch die Nacht kommt. „Unforgettable“ heißt seine künstlerische Verneigung vor dem Jazz-Pianisten und Sänger Nat „King“ Cole, der am 17. März 100 Jahre alt geworden wäre. Es ist deswegen eine schöne Fügung, dass Zeremonienmeister Einhorn am Tag der Hommage seinerseits Geburtstag hat; er ist am Donnerstag 55 geworden und feiert also sozusagen eine Two-in-one-Party – und zwar mit derartig vielen Freunden und musikalischen Weggefährten, dass es zeitweilig ziemlich eng wird auf der Bühne.

Sehr beschwingt hebt die Feier an. Andy Einhorn, bestens gestimmt in jeder Hinsicht, intoniert den Ohrwurm "Straighten Up & Fly Right", und prompt ist die Betriebstemperatur im Saal auf gewünschter Höhe. Nicht so sehr als Kenner, vielmehr als Liebhaber von Coles Liedgut will sich der Bremer Musiker verstanden wissen, wie er gegenüber Moderatorin Annie Heger offenbart. Die patzt zwar beim Start, als sie mit Wikipedia-Wissen kokettiert, zum falschen Superlativ greift ("bestverdienendster") und eine rhetorische Figur irrig ausspricht (Oxymoron), hat später aber auch souveräne, ja gewitzte Momente.

Auf Hegers Frage, seit wann er für Nat „King“ Cole brenne, nennt Gastgeber Einhorn zunächst die Jahreszahl 1990, bevor er aus dem Zuschauerraum korrigiert wird. Dort sitzt nämlich der Sänger Mark Scheibe, der den Freund bereits anno 1988 mit seiner überbordenden Leidenschaft für „Unforgettable“ und Konsorten angesteckt hat. Leidenschaftlich, ja virtuos gerät auch das Spiel von Andy Einhorns Bigband, die den hübschen Necknamen „The Nat Pack“ trägt – und aus der ein ums andere Mal tolle Soli erschallen. Die Arrangements sind ausnahmslos gediegen und zudem sinnig auf das Portfolio des Bandleaders abgestimmt, dessen große Instrumentalliebe nun mal der Gitarre gilt, nicht, wie beim King of Jazz, dem Klavier.

Etliche illustre Gäste verzeichnet das Programm, darunter den Chor Northern Spirit, mit dem Einhorn den Gospel „The Greatest Inventor“ aufführt, eine anrührende Reminiszenz Coles an seine Primärsozialisation. Immerhin spielte der Sohn eines Baptistenpredigers bereits als Vierjähriger in der Kirche seines Vaters Klavier. Auch ein staunenswertes Streichquartett aus den Reihen der Bremer Philharmoniker mischt mit. Einen weiteren umjubelten Auftritt legt der stimm- und schrittgewaltige Schauspieler Simon Zigah hin, als er mit Einhorn den kessen Song „Mama Look A Boo Boo“ anstimmt, den Cole seinerzeit mit Harry Belafonte aufnahm. Besonders gut kommen im Auditorium die neckischen Gangarten an, die die Duettpartner auf den Brettern hinlegen, die an diesem Abend eine musikalische Welt bedeuten.

So grandios Gitarrist Einhorn als Solist ist, so unwiderstehlich gerät die Hommage zuverlässig dann, wenn er mit seinem angestammten Pracht-Pack und zusätzlichen Orchestermusikern in einen lebhaften Dialog tritt. Beispielsweise bei der Gute-Laune-Nummer „L-O-V-E“, die Thomas Ratzeck mit einem kraftvollen Trompetensolo krönt. Joanna Jablonski wiederum gefällt mit einem Posaunen-Intermezzo. Das Publikum spart nicht an Beifall für die begeisternde Hommage.