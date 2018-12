Theater der Blicke: Die Beziehung von Colette (Keira Knightley) und Willy (Dominic West) ist reich an Spannung. (DCM Filmdistribution/dpa)

Bremen. Die britische Schauspielerin Keira Knightley ist derart vielseitig, dass man ihr so gut wie jede Rolle zutraut. Und doch war sie selten bis nie so bestrickend wie in „Stolz und Vorurteil“ (2005), Joe Wrights bildgewaltiger Adaption von Jane Austens 1813 erschienenem Entwicklungsroman. Jetzt ist die 33-Jährige neuerlich in einem Historiendrama zu sehen, das weibliche Emanzipation und Brüche mit Geschlechterklischees thematisiert. Und siehe: Auch in dem Biopic „Colette“, das lebensgeschichtliche Verwerfungen der gleichnamigen französischen Schriftstellerin, Journalistin und Varietékünstlerin (1873-1954) nachempfindet, agiert Knightley brillant.

Regisseur Wash Westmoreland lässt das zeitgeschichtlich detailfreudig ausstaffierte Drama 1889 auf dem Land beginnen, genauer: auf einem Gehöft im Burgund, wo Sidonie-Gabrielle Claudine Colette gemeinsam mit ihren Eltern lebt. Die Avancen des Pariser Salonlöwen und Romanciers Henry Gauthier-Villars (Dominic West), der sich als Schriftsteller Willy nennt, sind der 16-Jährigen auch deshalb willkommen, weil sie sich von dem um 14 Jahre älteren Mann literarische Förderung erhofft.

Schmuckes Anhängsel

Doch im Anschluss an die Hochzeit gibt es mitnichten die gewünschte Beziehung auf Augenhöhe, sondern Ernüchterung auf etlichen Ebenen: Willy geht chronisch fremd und verjuxt das ohnedies knappe Geld des Paares, und in den kunstsinnigen Salons der Stadt sind Frauen allenfalls als schmuckes Anhängsel akzeptiert. Überdies wird Colettes überbordendes Schreibbegehren jäh durch das Kalkül ihres gleichermaßen windigen wie wendigen Gatten pervertiert, ihre Ideen, Jugendreminiszenzen und Prosaskizzen unter seinem Namen zu veröffentlichen.

Ein autobiografisch unterfütterter Roman, der von den Fährnissen von Claudine handelt, einer gewitzten jungen Frau vom Lande, dient Willy dazu, sich als Schriftsteller neu zu erfinden. Anfangs macht Colette leidlich gute Miene zum bösen Spiel. Doch je mehr Fortsetzungen dem in Serie gegangenen Claudine-Stoff zu wachsen, desto öfter kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen dem patriarchalischen Enteigner und seiner ambitionierten Ghostwriterin.

Der dramaturgisch spannend installierte Machtkampf der Eheleute um geistiges Eigentum bildet erwartungsgemäß den Höhepunkt des 112-minütigen Dramas, das zusätzlich von anderen Eigentumsfragen dynamisiert wird. Denn nachdem die temperamentvolle Colette die erotischen Eskapaden ihres Mannes anfangs überraschend klaglos hingenommen hat, sieht sie sich bald ihrerseits auf dem Markt der Möglichkeiten um, den Paris zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht nur in künstlerischer Hinsicht zu bieten hat.

Fündig wird Colette bei einer Amerikanerin, die sich sich allerdings mit Willy teilt, ohne es zunächst zu wissen. Mehr Erfüllung und Dauer findet sie bei der um zehn Jahre älteren Marquise de Belbeuf, genannt Missy (Denise Gough), einer burschikosen Performancekünstlerin, die auch im Theater gern Hosenrollen übernimmt. Die gleichberechtigte Beziehung der beiden Frauen zwischen Bett und Bühne gilt jedoch selbst im liberalen Paris als anstößig bis eklatant.

Bei einem schwül gestalteten Gemeinschaftsauftritt in einem Varieté, dessen aufgeheizte Atmosphäre der Film hervorragend abbildet, spart das Publikum nicht an Entsetzensbekundungen und Wurfgeschossen. Doch das ist nur weiteres Wasser auf die Mühlen der emanzipatorisch gestimmten Colette, die zusehends unbeirrbar ihren eigenen Weg geht. Unter eigenem Namen. Ohne Fremdbestimmung durch männliche Diktate, unberührt von gesellschaftlich oktroyierten Verhaltenskodizes.

Wash Westmoreland, der auch am Drehbuch mitwirkte, ist ein opulent ausgestattetes Werk mit delikaten Dialogen gelungen, das vom oftmals herb grundierten Charme seiner Protagonisten lebt. Empfindsamer (und nicht weniger berührend) ist der Soundtrack des britischen Dirigenten und Pianisten Thomas Adès geraten, der neben eigenen Kompositionen auch Stücke von Camille Saint-Saëns, Claude Debussy und Erik Satie umfasst, die sich trefflich zu diesem geglückten Lehrstück einer Befreiung fügen.