Anne Schlöpke (Gröpelingen) (Roland Scheitz)

Walle. „Gutes Ausflugswetter“ prognostizieren die Meteorologen für das kommende Wochenende. Ideale Voraussetzungen also, um Alt-Walle zu erkunden und sich der dort ansässigen Kunstszene anzunähern. Nachdem mehrere Ateliers in der Überseestadt in den vergangenen Monaten aufgegeben worden sind, öffnen nun unter dem Motto „Zwischen Rolandmühe und Fernsehturm“ am Sonntag, 22. April, von 11 bis 18 Uhr erstmals zeitgleich 16 Künstler ihre Ateliers für Kunstfreunde und Neugierige.

Ausnahmsweise ist an diesem Tag außerdem auch die Galerie des Westens – kurz GaDeWe – geöffnet, eine Art „Keimzelle“ der Waller Kunstszene und mittlerweile womöglich Deutschlands älteste Produzentengalerie. Der Name spielt auf das frühere „Kaufhaus des Westens“ (Ka-De-We) an der Ecke Bremerhavener Straße/Vegesacker Straße an. Gegründet hatten die Galerie im Jahr 1985 die Maler Tom Gefken und Heiko Motschiedler in einem kleinen Ladenlokal an der Osterfeuerbergstraße 134, um unabhängig vom etablierten Kunstbetrieb frischen künstlerischen Positionen einen öffentlichen Raum zu geben. Später zog die Gadewe an die Reuterstraße, wo nun Skulpturen von Jörg Bussmann und Nancy Jahns gezeigt werden.

Gleich um die Ecke an der fast eigensinnig wirkenden Grohner Straße haben sich ebenfalls Künstler angesiedelt: Im Haus Nummer 39 teilen sich Künstlerin Anne Schlöpke und Musiker Hainer Wörmann einen laborartigen Raum. Dort türmen sich in Regalen Teile von Puppenkörpern, ausgestopfte Tiere, unterschiedliche Arten und Formen von Verpackungsmaterialien und vieles mehr. Oft brächten Künstlerfreunde ihr Fundstücke mit, erzählt Anne Schlöpke: „Das sind Sachen, die weggeworfen wurden, weil niemand sie mehr schätzt. Da frage ich mich dann: Was ist da noch drin? Ich stelle mir vor, dass das gelebte Leben darin gespeichert ist. Ich habe ein unglaublich großes Materiallager. Irgendetwas davon ist immer der Initiator für eine Arbeit.“ Eine Installation etwa begann mit zwei gleichen Kinderschuh-Paaren. Von solchen Objekten ausgehend spinnt Schlöpke dann mit verschiedenen künstlerischen Materialien eine ganz eigene Geschichte. Viele dieser Geschichten bekommen Besucher am Sonntag zu sehen – wer mag, der kann sich auch selbst in einem künstlerischen Experimentierfeld ausprobieren.

Zu hören gibt es dort außerdem sich selbst erzeugende Musik, die Hainer Wörmann mit einer speziellen Apparatur elektronischen Geräten entlockt. Wer also schon immer mal ganz tief in sein Smartphone hineinhorchen wollte: Ein Besuch lohnt sich.

Nebenan, in Haus Nummer 41, hat Künstler Klaus Zwick gemeinsam mit seiner Frau vor vier Jahren einen Kunstraum eingerichtet. Dass der Platz für einen Ausstellungsraum reicht, lässt die Fassade nicht erahnen; groß ist der Überraschungseffekt beim Betreten der Räumlichkeiten, in denen früher einmal ein Buch-Versandhandel ansässig war und wo nun immer im Frühjahr und im Herbst Künstler ihre Arbeiten zeigen. Dieses Mal sind Lithographien zu sehen, die in Zwicks Atelier im Künstlerhaus am Deich entstanden sind. Und zwar mit Druckplatten aus exakt dem Stein, der auch auf dem Fußboden vor dem Kunstraum verlegt ist. „In meiner Kunst geht es oft um literarische Themen und um Popkultur“, fast Zwick kurz und knapp zusammen. Um das legendäre Woodstock-Festival etwa oder um „Stars“ – Zwicks persönliche Musikidole. Oder auch um Friedrich Hölderlins Briefroman „Hyperion“ und die große – unglückliche – Liebe des Dichters zu Susette Gontard, deren Familie ihn als Hauslehrer angestellt hatte. Wie die Geschichte ausging, das verrät Klaus Zwick seinen Besuchern am Sonntag.

Interessante Geschichten gibt es dann auch in den Atelierräumen an der Langen Reihe zu hören, die Künstlerin Mechtild Böger und Fotokünstler Michael Wendt – beide Gadewe-Mitglieder – vor vier Jahren bezogen haben. Auch Scherenschnitte der bildenden Künstlerin Laila Seidel sind dort zu sehen, die Motive aus Kirgistan zeigen. Dort hatte Seidel an einem Künstler-Symposium teilgenommen und in einer Jurte übernachtet. „Die fand ich so faszinierend, dass ich sie aus allen Blickrichtungen festgehalten habe“, erzählt sie.