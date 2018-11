Wer den Reiz von Fußgängerzonen auf die Auswahl der Geschäfte reduziert, hat das Prinzip Müßiggang missverstanden. Warum auch und gerade literarische Streifzüge viel Lust- und Erkenntnisgewinn bescheren, verrät der jüngste Roman von Wilhelm Genazino – und die neue Folge der Sonntagskolumne von Chefreporter Hendrik Werner. (Christina Kuhaupt)

Die vergangenen Tage boten kein gutes Pflaster für einen Müßiggang. Zunächst war es in und um Bremen bitterlich kalt, und die Handschuhe des seit seinem Zuckerentzug unentwegt fröstelnden Flaneurs entpuppten sich als fahrlässig fadenscheinig, ja liederlich löchrig. Dann saß der verhinderte Spaziergänger zwei geschlagene Tage in einer zwar fordernden, ihm aber sehr förderlichen Schulung zum Thema „Sag’s einfach – Verständliches Schreiben leicht gemacht“. Am Donnerstag vereitelten garstige Güsse sein lang und innig gehegtes Vorhaben, wieder einmal auszuschreiten: Erst regnete es Bindfäden, hernach Katzen und Hunde, und als es gegen Abend auch noch wie aus Schütten kübelte (oder so ähnlich), war absehbar, dass sich der durchnässte Kolumnist, der eigentlich als eitler Sonnenschein gilt, in dieser Woche wohl anders würde behelfen müssen als durch urbane Feldstudien aus eigener Anschauung.

Der letzte Werktag der wechselhaften Woche war zwar heiter und mild, barg aber so viele Obliegenheiten, dass auswärtiger Schlendrian ausgeschlossen war. So kam es, dass der mittlerweile durch zwei taube Finger, eine Triefnase und den jähen Fremdwortentzug stark beeinträchtigte Müßiggänger zu einem Buch griff wie nach einem Strohhalm. Dieser Befreiungsschlag trug sich am späten Freitag zu, der wider alle Wahrscheinlichkeit zum Freutag geriet, weil er die beflügelnde Erfahrung bereithielt, dass erzählende Texte ausgedehnte geistige Ausflüge ermöglichen. Und sei es nur (und immerhin), dass sie geneigte Leser in Fußgängerzonen, Einkaufszentren und Parkanlagen namenloser deutscher Großstädte entführen. Das nämlich ist seit zig Jahren das aparte Anliegen des deutschen Romanciers Wilhelm Genazino, dem 2004 für seine Verdienste um den literarischen Müßiggang der Georg-Büchner-Preis verliehen wurde.

Wer mit seinen wunderbaren wie wunderlichen Figuren (ältere Herren mit kleinteiliger Beobachtungsgabe) durch das Dickicht der Städte streift, kann etwas erleben. Etwa die Befreiung übel beleumundeter Begriffe: Genazino lässt streunen, stromern und strolchen, dass es eine Art hat. Seine verschrobenen Ich-Erzähler ergehen sich in Prosa wie „Kein Geld, keine Uhr, keine Mütze“ (Hanser) in peniblen Auflistungen kurioser Straßenszenen und Begegnungen. „Besser ein Unikum als gar nicht studiert“, sagt meine Oma.