Die 32-jährige Georgierin Katia Buniatishvili gehört mit ihrer Virtuosität zur Weltklasse am Klavier. (Gavin Evans)

Der Dirigent und Virtuose Hans von Bülow hat Beethovens Klaviersonaten einst als „Neues Testament“ der Klavierliteratur beschrieben. Noch heute wird von Bülow oft zitiert, wenn es um die Werke des deutschen Komponisten geht. Es gibt allerdings Pianisten, die ihm widersprechen: Ein Testament sei verstaubt, totes Papier. Bei Beethovens Klaviersonaten sei das Gegenteil der Fall. Bewiesen hat das am Mittwochabend die Weltklasse-Pianistin Khatia Buniatishvili vor gut gefülltem Haus.

Buniatishvilis Karriere ist beispielhaft: Die 1987 gebürtige Georgierin gab schon im Alter von sechs Jahren ihr Orchesterdebüt, ein Jahr später ging sie auf Europatournee. Mit 16 begann sie ihr Studium in Wien, spielte anschließend auf Festivals und Klavierwettbewerben auf der ganzen Welt. Die Klavierlegende Matha Argerich nannte sie eine „Pianistin mit außerordentlichem Talent“. In Bremen hat sie schon vor zwei Jahren Schumanns Klavierkonzert beim Musikfest gespielt. Dieses Jahr war sie wieder zu Besuch, diesmal mit Beethoven. Vier Sonaten spielte sie insgesamt, alle mit Beinamen: „Der Sturm“, die „Mondscheinsonate“, „Pathétique“ und „Appassionata“.

Zurückhaltender Start

Die Pianistin startet mit dem „Sturm“, wenn auch noch zurückhaltend. Sie dehnt die langsame Einleitung ins Extreme, insgesamt gibt sie im ersten Satz den Pausen viel Raum. Bei den schnellen Passagen spielt sie mit Bedacht, hält sich in der Dynamik noch zurück. Das tut sie auch im zweiten Satz, vermutlich um Luft nach oben für die späteren Werke zu lassen. Zum Schluss des ruhigen Mittelsatzes setzt sie dann erste Akzente in der Lautstärke. Im bekannten Finalsatz zieht sie dann ordentlich im Tempo an, was allerdings zu minimalen rhythmischen Schlenkern führt und das Thema leicht undifferenziert klingen lässt. Der Beiname „Mondscheinsonate“ stammt nicht von Beethoven selbst, er nannte sein Werk „Sonata quasi una Fantasia“ – eine Sonate, die einer Fantasie gleicht. Grund dafür ist die ungewöhnliche Satzfolge des Werks: Sie beginnt mit einer der bekanntesten Themen Beethovens im langsamen Tempo. Der Start dieser Sonate ist nicht ganz so gemütlich wie die erste.

Buniatishvili holt aus dem Stück ebenso das Mystische wie das Bedrohliche hervor. Den blumigen zweiten Satz trägt sie beschwingt vor, das zweite Thema in einer für diesen Abend bisher ungehörten Expressivität, die sie durch einen nahtlosen Übergang in den dritten Satz überträgt. Dieser trägt zwar die Tempobezeichnung „Presto Agitato“, also sehr schnell – trotzdem übertreibt sie es ein bisschen, weil die Themen nicht in aller Deutlichkeit zu erkennen sind.

Mehr Druck in der zweiten Hälfte

Nach der Pause geht es mit mehr Dynamik weiter: Buniatishvili beginnt die langsame Einleitung der „Pathétique“ im forte, also laut. Das Hauptthema spielt sie stürmisch, das Seitenthema geflüstert und sehr differenziert. Die schwere Einleitung kehrt wieder, insgesamt zweimal – jedes Mal spielt sie sie rhythmisch sehr frei und mit maximalem Ausdruck. Im zweiten Satz nimmt sie das Tempo heraus, ausdrucksstark bleibt sie trotzdem: Sanft und einfühlsam klingt das liedhafte Thema. Bei dieser Sonate übertreibt sie es im Finalsatz mit dem Tempo nicht, spielt sehr ausgeglichen, sodass man jede Nuance heraushört. Zum Ende die „Appassionata“, die Leidenschaftliche – eine schnelle Sonate, die hohe Ansprüche an die Pianistin stellt: Keine Beethoven-Sonate ist einfach, diese erst recht nicht. Die 32-Jährige meistert diese Herausforderung jedoch tadellos: Im ersten Satz bricht sie aus, steigert sich erneut in der Dynamik. Triller, gebrochene Akkorde, Tonwiederholungen – souverän bewältigt sie diese Schwierigkeiten, und zwar in einem atemberaubenden Tempo. Der zweite Satz schließt sich an, versöhnlich und umarmend, fast brüderlich. Und wieder ein fließender Übergang ins Finale: Das Tempo ist enorm, die Pianistin zieht alle Register. Der Satz endet in einer atemberaubenden Kaskade und einem donnernden Schlussakkord.

Begeisterung und zwei Zugaben

Das Publikum applaudiert mehrere Minuten, stampft mit den Füßen auf den Boden. Nachdem Buniatishvili sich mehrfach verbeugt hat, setzt sie sich erneut ans Klavier: Zugabe. Sie spielt Franz Liszts Ungarische Rhapsodie Nummer zwei in der Klavierbearbeitung. Das ist etwas weniger dramatisch als die letzte der Beethoven-Sonaten, allerdings nicht weniger virtuos. Im Gegenteil: Die Georgierin spielt absurd gut, mehrere Besucher der Glocke müssen wegen ihrer Fähigkeiten schmunzeln, einige lachen sogar kurz auf, als die Pianistin das Stück beendet. Wieder begeisterter Applaus und: wieder eine Zugabe! Wieder Liszt, dieses Mal der Liebestraum No. 3. Ein Konzert, das sich stets gesteigert und letztlich die hohen Erwartungen sogar übertroffen hat.