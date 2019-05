Zum 60. Geburtstag der Lampe mit dem Namen „AJ“ gab deren Hersteller Louis Poulsen sie in vielen neuen Farben heraus. (Louis Poulsen / Wetouch Imagework)

Der dänische Designer Arne Jacobsen war Perfektionist. Ein echter. Man muss das dazu sagen. Denn sich perfektionistisch zu nennen, ist eine beliebte Scheinschwäche. Wer sich schon einmal auf ein Bewerbungsgespräch vorbereitet hat, kennt das. Was ist Ihre größte Schwäche? Standardfrage. Beliebte Antwort: Ach, ich bin so furchtbar perfektionistisch, ich gebe immer alles, es ist schlimm. Arbeitgeber glücklich, Bewerber glücklich. Zumindest, wenn Letzterer übertrieben hat.

Echter Perfektionismus ist anstrengend. Für alle Beteiligten. Das wusste auch Arne Jacobsen, vor allem wussten es seine Mitarbeiter. "Ich ersticke an Ästhetik", hat er über sich selbst gesagt. Jacobsen war bekannt dafür, Deadlines zu sprengen und Produktionen endlos herauszuzögern. Bis zuletzt (und darüber hinaus) optimierte er Entwurfszeichnungen, schliff wochenlang an optischen Details.

Geboren wurde der Däne mit dem hohen ästhetischen Anspruch 1902 in Kopenhagen. Schon als Kind zeichnete Jacobsen gern, nach der Schule absolvierte er eine Ausbildung zum Steinmetz. Sein Vater hatte andere Pläne, drängte den Sohn dazu, Architektur zu studieren. Schon früh fiel der durch seine klare Formensprache auf, die deutlich vom Funktionalismus geprägt war. Beeinflusst wurde sein Stil von Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier und dem Bauhaus.

Nebenbei zum Möbeldesign

Zum Möbeldesign fand Jacobsen nebenbei. Es war damals üblich, dass Architekten nicht nur das Gebäude entwarfen, sondern – bei Großprojekten wie Geschäftsgebäuden oder Hotels – auch die Innenausstattung übernahmen. 1956 wurde Jacobsen mit dem Bau des SAS Royal Hotels in der Kopenhagener Innenstadt betraut. Er konzipierte nicht nur den ersten Wolkenkratzer der Stadt, er entwarf Betten, Stühle, Textilien, sogar das Besteck des hoteleigenen Restaurants. Viele dieser Gegenstände werden noch immer nachproduziert und gelten heute als Designklassiker, etwa die Polsterstühle "Ei" und "Schwan", die Jacobsen für das Foyer des Hotels entwickelte.

Auch der Entwurf für eine Stehlampe, die bis heute zu den bekanntesten Designs Jacobsens zählt, entstand zu dieser Zeit: Die Leuchte mit dem Namen "AJ", den Initialen ihres Schöpfers. Charakteristisch ist der trichterförmige Lampenschirm, der schmale Steg und der mit einem Loch versehene Standfuß, die Jacobsen – selbst starker Raucher – als Ablage für Aschenbecher konzipiert haben soll. Kreiert hat Jacobsen die Lampe für die dänische Firma Louis Poulsen, die sie bis heute sehr erfolgreich vertreibt.

Erstaunlich ist das kaum: Es ist, als sähe man den Lampen die Mühe an, die Jacobsen in sie investierte. Nicht, weil sie überkonstruiert wirken, sondern weil sie, im Gegenteil, so wohldurchdacht und auf das Wesentliche reduziert zu sein scheinen, dass nichts an ihnen aus der Mode geraten könnte. Jacobsens Perfektionismus wurde zu ihrer Perfektion.

Es zählte zu den großen Begabungen des dänischen Designers, sich zwar einzufügen in den reduzierten Stil seiner Zeit, seinen Entwürfen aber trotzdem eine ganz eigene Note zu verleihen. Architektur war für ihn "ein Gesamtkunstwerk": Alles an und in einem Gebäude sollte eine Einheit bilden, trotzdem sollte jedes Ding für sich stehen können.