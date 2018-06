Eine mit Iwan Rheon ("Games of Thrones") und André M. Hennicke ("Victoria") hervorragend besetzte Endzeitvision hat Christian Pasquariello in Szene gesetzt. Wüste Ländereien im Osten Deutschlands, darunter aufgegebene Militärareale, werden darin zu apokalyptischen Schauplätzen eines beklemmenden Hybrids aus Horror- und Science-Fiction-Film. Die Handlung ist im Jahr 2017 angesiedelt. Rheon spielt einen Soldaten, der dafür sorgen muss, dass die versprengten Menschen, die trotz der Invasion der feindlichen Spezies "Nonesuch" noch auf der Erdoberfläche leben, ins unterirdische Bunkersystem "Exilium" übersiedeln. 100 Tage soll seine Mission dauern, die anfangs von Routine geprägt ist. Doch je mehr dieser Wächter an der Einsamkeit laboriert, desto mehr wird er der Paranoia fette Beute. Fazit: Originelle und spannende Geschichte samt beunruhigendem Krankheitsverlauf. HENDRIK WERNER

S.U.M. 1: 95 Minuten. Label: Universum Film.