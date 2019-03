Die Band Le Fly ist neben Liedfett und Das Pack Teil des Zusammenschlusses Superschande, der am Freitag im Schlachthof für viel gute Laune sorgte. (Bauendahl)

Als „Next-Level-Shit in Sachen Live-Kooperation“ haben Superschande ihr Konzert im Bremer Schlachthof angepriesen. Superschande, das sind eigentlich die drei Hamburger Bands Liedfett, Le Fly und Das Pack, die alle etwas ähnliche Musik machen und somit alle auch ein ähnliches ­Publikum ansprechen. Warum sich also nicht zusammentun und ein gigantisches Riesenkonzert geben, bei dem alle Headliner sind und sich gegenseitig unterstützen? Gesagt getan. Und mit diesem Konzept machte der – zugegeben etwas chaotische – Haufen am Freitag auch im Schlachthof Halt und spielte drei Stunden lang vor ausverkauftem Haus.

Alle Musiker, die gerade nicht aktiv am musikalischen Geschehen auf der Bühne beteiligt waren, versammelten sich am linken Bühnenrand, ausgestattet mit einem Jägermeisterspender und ausreichend Zigaretten. Das Geschehen glich einer Küchen-WG-Party, zu der nur Männer eingeladen waren. Für das Publikum gab es zur Mitte des Abends dann aber auch noch eine Ladung Kräuterschnaps und passende Promogeschenke, die per Glücksrad verlost wurden.

Liedfett, die sich selbst auf ihrer Bandpage als „Mischung aus eskalierter Klassenfahrt und Songwriter-Boygroup“ beschreiben, spielten Songs wie „Montagmorgen“ oder „Wer hat mich geschubst“, Sänger Daniel ­Michel dabei wie immer barfuß. Die Jungs von Le Fly sorgten mit ihrer Reggae-Rock-­HipHop-Punk-Mucke für Stimmung, und Das Pack wiederum ­präsentierte seine ganz besondere Mischung aus amüsanten Unsinns-Texten („Pferdeapfel mjam mjam mjam“) und harten Metalparts.

Die drei Bands spielten abwechselnd ihre eigenen Songs, mischten aber auch mal bunt durch oder coverten sich gegenseitig. Und obwohl dabei vieles aussah wie die reinste angetrunkene Improvisation, klang das Experiment in weiten Teilen des Abends sogar ganz gut. Für Stimmung sorgte auch ein mitgebrachtes Soundboard, das zwischendurch kleine Einspieler vom knallroten Gummiboot über „Game of Thrones“-Anspielungen bis hin zu Musik aus „König der Löwen“ durch die Boxen blies. Professionell? Nicht immer. Witzig? Ohne Zweifel.