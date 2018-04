Skurril und düster ist dieser Thriller von Jamie M. Dagg, der in einer entlegenen Siedlung in Alaska spielt. Mit einem Dreifachmord hebt das gelungene Neo-Noir-Werk an, das um die eigentümliche Beziehung des versehrten Landstreichers Elwood (Christopher Abbott) und des vormaligen Rodeo-Champions Sam (Jon Bernthal) kreist. Der betreibt mittlerweile ein Motel mit dem neckischen Namen „Sweet Virginia“, den eine offenbar irreversible Spirale der Gewalt auf das Grausigste kontrastiert. Besonders sardonisch gestaltet Imogen Poots ihren bedeutsamen Part in diesem bösen Spiel: Sie gibt die Witwe Lila, die den angeheuerten Auftragskiller nicht zu entlohnen vermag – und darob alle Einwohner des Örtchens in Gefahr bringt. HENDRIK WERNER

Sweet Virginia. 89 Minuten. Label: EuroVideo Medien.