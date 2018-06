Egal,was andere sagen: Eric (Mitte, Rob Brydon) und sein Team entdecken das Synchronschwimmen für sich. (dpa)

Bremen. "Sind Sie Synchronschwimmer oder Autist?" lautet eine der ersten Fragen, die Eric gestellt bekommt, als er eine Gruppe fremder Männer im Schwimmband darauf aufmerksam macht, dass – was auch immer sie dort im Wasser versuchen – rechnerisch gar nicht klappen kann. Eric ist weder Autist noch Synchronschwimmer (noch nicht). Eric ist Buchhalter, mit Zahlen kennt er sich aus, und er ist sich sicher: Diese sieben Männer versuchen sich im Synchronschwimmen, brauchen für genügend Gleichgewicht aber eine gerade Zahl. Also wird Eric kurzerhand ins Team aufgenommen.

Gleichgewicht ist es auch, was den Männern im Film "Swimming With Men" in ihrem Alltag fehlt. Eric (Rob Brydon, aber auch ein Hugh Grant hätte perfekt in diese Rolle gepasst) hasst nicht nur seinen Job, auch mit seiner Frau läuft es nicht besonders gut. Diese hat gerade eine neue Position im Gemeinderat angenommen, ist auf einmal sehr gefragt und hat vielleicht – so befürchtet Eric – sogar eine Affäre mit ihrem Chef. Bei den anderen Schwimmern sieht es ähnlich trist aus. Hier treffen unter anderem mit Ted (Jim Carter, "Downton Abbey") ein Witwer, mit Luke (Rupert Graves, "Sherlock") ein Geschiedener, der auf einem Hausboot lebt, und mit Tom (Thomas Turgoose, "This is England") ein Jungspund, der häufiger mal mit dem Gesetz Probleme hat, aufeinander.

Feste Regeln

Eine Grundregel in der Verfassung des Teams: Über private Probleme wird nicht gesprochen. Natürlich finden diese trotzdem immer wieder ihren Weg ins Schwimmbecken. Eine weitere Grundregel: Was im Wasser passiert, bleibt im Wasser – eine Parole, die zum Running Gag wird, als bei einem Auftritt bei einem Kindergeburtstag ein Malheur passiert, das ähnliche Reaktionen auslöst, als wäre der Weiße Hai gerade persönlich im Schwimmbecken aufgetaucht.

Bei besagtem Geburtstag trifft das Achtergespann auch auf den Freund ihrer Bademeister-Freundin Susan (Charlotte Riley, "Die Tore der Welt"), Mitglied der schwedischen Synchronschwimm-Nationalmannschaft, der ihnen von den inoffiziellen Weltmeisterschaften der Männer erzählt, die wenige Monate später in Mailand stattfinden sollen. Nach langem Hin und Her beschließen die Briten, für ihr Land anzutreten. Auch, wenn ihre bisherige Leistung eher unbeholfen aussieht und nur noch wenig Zeit zum Üben bleibt. Sie bitten Susan, sie zu trainieren, und diese entpuppt sich als echtes Motivationstalent.

Das Grundprinzip von "Swimming With Men" (der auch Bezüge zum Schwedischen Film "Männer im Wasser" von 2008 herstellt) erinnert an Filme wie „Ganz oder gar nicht“, „Kalendergirls“ oder „Grasgeflüster“: Eine Gruppe Menschen, in der jeder seine persönlichen Probleme hat, tut sich zusammen und macht etwas, das andere vielleicht belächeln. Auf den ersten Blick passt es gar nicht zu ihnen, für sie selbst wird es aber zum Balsam für die Seele, zum rettenden Anker im Chaos des Lebens. Regisseur Oliver Parker („Das Bildnis des Dorian Gray“, „Johnny English – Jetzt erst recht“) sagt selbst über sein Werk: "Der Film ist eine Komödie, die aber auch die Zerbrechlichkeit und Zärtlichkeit von Männern zeigt, die darum ringen, ihrem Leben einen Sinn zu geben."

„Swimming With Men“ ist so britisch, wie ein Film nur sein kann, mit viel trockenem Humor und Selbstironie. Ein Geheimrezept, das grundsätzlich selten schief geht. Und so schwimmen sich auch diese liebenswürdigen Krisen-Männer ins Herz der Zuschauer.