Apart und athletisch, akrobatisch und abgründig: Die neu formierte Kompanie Unusual Symptoms begeisterte im Kleinen Haus bei der Premiere der Choreografie "Hiatus". (JÖRG LANDSBERG)

Bremen. Müssten die acht Akteure nach ihrem 70-minütigen Power-Auftritt nicht aus Gründen der Fürsorge aufs Sauerstoffzelt verpflichtet werden? Bei der Premiere von „Hiatus“ im Kleinen Haus des Theaters Bremen jedenfalls ist körperliche Verausgabung eindeutig Trumpf. Die neu formierte Tanzkompanie Unusual Symptoms springt in dieser gleichermaßen kompakten wie klugen Choreografie (Helder Seabra) beherzt über Abgründe, spürt Ordnung im Chaos auf (und vice versa), balanciert wacker über den schmalen Grat zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – und vermittelt überhaupt ein ums andere Mal den für die Zukunft der Sparte verheißungsvollen Eindruck, dass Akrobatik und Athletik leichthin und doch ungemein ausdrucksstark zu versöhnen seien.

Zusätzlich dynamisiert wird der kraftvolle Auftritt der trefflich harmonierenden Kompaniemitglieder Gabrio Gabrielli, Ulrike Reinbott, Nóra Hórvath, Alexandra Llorens, Diego de la Rosa, Andor Rusu und Young-Won Son zum einen durch den belgischen Schauspieler Michai Geyzen, der zur eingängigen Inspektion von ungeregelten Zwischenräumen und beklemmenden Zwischenzeiten intensive Momente beisteuert. Zum anderen legt der belgische Elektromusiker Stijn Vanmarsenille einen imposant wabernden und wummernden Soundteppich aus, den er bisweilen mit Stromgitarrenklängen unterfüttert.

Zumeist wirkt die Beschallung der vorgeführten Szenen aus dem beschädigten Leben so passgenau wie deren effektvolle Illumination (Tim Schulten). Matthieu Götz hat den Tänzern eine offene Bühne bereitet, die nach oben hin durch eine windschiefe Neonröhren-Installation begrenzt wird, die ihrerseits an gewagte Tanzfiguren gemahnt. Darunter zelebrieren die Darsteller – mal in absichtsvoll stockenden Bildern, mal in fluffigen Choreografien – Übergangsrituale, Schwellensituationen sowie Konformitätszwänge bei Arbeit, Sport und Spiel. Wiederholt brechen Einzelne effektvoll aus

Bei den jungen Akteuren, die neu zur Kompanie gestoßen sind, beeindrucken am Premierenabend Alexandra Llorens' emotionale Expressivität, Andor Rusus Gespür für Artistik und Young-Won Sons frappierende Figurensicherheit. Nóra Hórvaths immense Wendigkeit lässt ihre Vergangenheit als Kunstturnerin aufblitzen, und Diego de la Rosa empfiehlt sich für alle erdenklichen Mashup-Stile. Gabrio Gabrielli und Ulrike Reinbott, die beiden Routiniers der im Umbruch befindlichen Truppe, vollführen starke Soli. Überhaupt ist diese mit viel Beifall bedachte Produktion in ihrer tänzerischen Vielfalt und mit ihrer überbordenden Energie dazu angetan, Lust auf die Zeit nach dem Umbruch zu machen.